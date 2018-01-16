90% процессоров оказались опасными. Что делать владельцам гаджетов?

Уязвимости Meltdown и Spectre в процессорах почти всех компьютеров и смартфонов позволяют злоумышленнику украсть любы данные жертвы.

Что случилось? Специалисты кибербезопасности Google Project Zero и Грацского технического университета (Австрия) обнаружили две критические уязвимости в безопасности 90% процессоров на планете. С их помощью можно украсть любую информацию с ПК, ноутбуков, смартфонов, планшетов, которые работают на процессорах Intel, AMD и ARM. 1 июня 2017 года специалисты направили в Intel, AMD и ARM информацию о своем открытии. 9 января 2018 года производители процессоров намеревались выпустить совместный отчет о решении проблемы, но информация оказалась в публичном доступе за неделю до этого. 2 января об уязвимостях сообщил сайт The Register.

Что за уязвимости и чем они опасны? Две уязвимости позволяют проводить два типа атак, получивших условные имена Meltdown ("Расплавление") и Spectre ("Призрак"). Первая нарушает барьер между памятью операционной системы и приложениями. Это позволяет получить доступ к конфиденциальным данным пользователя. Вторая нарушает барьер между приложениями. Это позволяет любому приложению "залезть" в содержимое другого приложения и также украсть данные пользователя. Проще говоря, с помощью уязвимостей злоумышленник может украсть пароли, номера банковских карт, ключи шифрования и многою другое в обход любых средств защиты и на любой операционной системе.

Каким процессорам уязвимости угрожают в большей мере? Компания Intel призналась, что уязвимости существуют почти во всех её процессорах, выпущенных с 1995 года, за исключением серверных чипов Itanium и процессоров Atom до 2013 года. AMD не отрицает наличие уязвимостей в своих изделиях, однако утверждает, что риск их эксплуатации почти нулевой. В ARM утверждают, что уязвимости есть в процессорах Cortex-A, которые используются в чипсетах для смартфонов и планшетов, но их нет в чипах Cortex-M для устройств "интернета вещей". Специалисты Google Project Zero выяснили, что атака Meltdown возможна только на микросхемах Intel, а Spectre можно также эксплуатировать на процессорах AMD и ARM.

Что предприняли производители процессоров? 4 января Microsoft выпустила экстренное обновление Windows 10 (патч KB4054022), оно установится на компьютеры автоматически. С 9 января аналогичный патч доступен компьютерам с Windows 7 и 8, но устанавливать его придётся вручную. Google выпустила защиту Android от Spectre c январским обновлением безопасности, которое в первую очередь будет доступно смартфонам Pixel первого и второго поколения, Nexus 5X и 6P, планшету Pixel C и приставке Nexus Player. Пользовательские данные и сервисы Google (в том числе Google Search, YouTube, Google Ads, Maps, Blogger, Gmail, Calendar, Drive, Docs и G Suite) уже защищены. Компания Apple выпустила обновления для операционных систем iOS и macOS и браузера Safari, которые защитят процессоры устройств от атак типа Spectre, в результате которых одни приложения могут "залезать" в память других. Патчи безопасности для Linux, ориентированные на защиту от Meltdown и Spectre, выпускаются с декабря 2017 года.

Как обновления повлияют на работу компьютеров и смартфонов? Обновления снизят производительность процессоров на 5-30% в зависимости от конкретной модели "камня". Наибольшее падение производительности пользователи увидят в ресурсоёмких задачах.

Что делать пользователям Windows? Немедленно обновить операционную систему. Microsoft оперативно опубликовала обновления безопасности, которые должны защитить операционную систему Windows от реализации атак через уязвимости Meltdown и Spectre. Были выпущены обновления как для Windows 10, так и для Windows 7 / Windows Server 2008 R2 (KB4056898 ) и Windows 8.1/ Windows Server 2012 R2 (KB4056897 ). Обновления должны автоматически установиться на компьютере через Windows Update / WSUS при условии, что пользователь сам не отключил сервис автоматического обновления. В таком случае пользователь может сам скачать и установить обновления: Windows 10 1507 – KB4056893 — https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb4056893 Windows 10 1511 – KB4056888 — https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb4056888 Windows 10 1607 – KB4056890 — https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb4056890 Windows 10 1703 – KB4056891 — https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb4056891 Windows 10 1709 — KB4056892 — https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb4056892 Windows 8.1 x86/x64 и Windows Server 2012 R2 (KB4056898): https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4056898 Windows 7 SP1 x86/x64, Windows Server 2008 R2 и Windows Embedded Standard 7 (KB4056897): https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4056897

Что делать пользователям Android? Скачивать приложения только с Google Play Пока известно, что обновления получили только пользователи устройств Google, в частности, Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C, Pixel, Pixel 2. Когда обновления выпустят производители других гаджетов на Android, неизвестно. Чаще всего ОС бюджетных смартфонов на Android сторонних производителей обновляется не чаще одного раза за период пользования. Поэтому пользователям подавляющего большинства устройств на ОС Android остается лишь одно: скачивать приложения только с Google Play после проверки автора приложения; не скачивать непроверенные приложения, особенно APK-файлы с третьих сайтов; регулярно проверять наличие обновления для своего устройства; установить антивирус; не скачивать лишние утилиты.