Бізнес очікує на знецінення гривні - НБУ

Бізнес очікує на інфляцію на рівні 10,4% і курс гривні - 29,3 за долар у 2018 році.

Про це свідчать результати чергового опитування керівників підприємств, проведеного Національним банком у 4-му кварталі 2017 року.

Зокрема, зростання споживчих цін в цей період очікується на рівні 10,4% (у 3-му кварталі очікувалося 10%-ве зростання).

Одночасно керівники підприємств очікують на прискорення зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні.

Як і в 3-му кварталі, 4 з 10 респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 9% або взагалі знизиться.

Такі очікування бізнесу були обумовлені, перш за все, ситуацією на валютному ринку - 78% опитаних вважають це ключовим фактором.

Цей фактор для бізнесу зберіг свою важливість на тлі погіршення девальваційних очікувань.

Внаслідок посилення коливань обмінного курсу гривні у період проведення голосування (листопад-грудень 2017 року) частка респондентів, які очікують на ослаблення національної валюти в наступні 12 місяців, зросла до 88,5% (з 79,4% у 3-му кварталі).

Більшість респондентів (59,6%) прогнозує, що обмінний курс перевищить 29 гривень за долар, середнє значення обмінного курсу через 12 місяців - 29,30 гривні за долар (у 3-му кварталі - 28,46 гривні за долар).

У той же час у порівнянні з попередніми опитуваннями у визначенні інфляційних очікувань посилився вплив рівня доходів населення і соціальних витрат бюджету.

Сьомий квартал поспіль бізнес прогнозує активне зростання обсягів виробництва в цілому в Україні.

Найбільш оптимістично налаштовані представники компаній переробної промисловості, торгівлі, компаній сегмента електроенергії і водопостачання, а також сільського господарства і переробної промисловості.

Як наслідок, бізнес України продовжує очікувати високого рівня ділової активності - індекс ділових очікувань становить 115,2% (у 3-му кварталі - 117,4%).

Опитування проводилося з 3 листопада по 5 грудня 2017 року.

В опитуванні взяли участь 670 підприємств з 22 регіонів країни (без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей), які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна рада прийняла держбюджет на 2018 рік, у якому закладено прогноз зростання ВВП на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.

Економічна правда