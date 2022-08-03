У що вкласти гроші, аби їх не з'їла інфляція

Війна стала випробуванням для економіки та кожної сім'ї. Платоспроможність українців опинилася ніби між лезами ножиць. Перше лезо – скорочення працівників, неоплачувані відпустки та зниження зарплат. Друге – ріст цін.

Для багатьох війна стала тим "чорним днем", на який роками відкладалися кошти. Проте є в країні і ті, хто шукає, куди їх інвестувати або, принаймні, зберегти. Потреба в збереженні заощаджень зараз актуальна як ніколи. Ціни в Україні вже зросли на 20%, а до кінця 2022 року перевищать 30%.

Уже майже не залишилося валют, у яких заощадження не знеціняться, та активів, які можуть принести дохід понад інфляцію.

У чому зберігати кошти під час війни та куди інвестувати заощадження, аби врятувати їх від інфляції?

Епоха високих цін

Торговельні дисбаланси та відплив валюти призводять до девальвації гривні, яка ще більше тисне на ціни.

У червні ціни виросли на 3,1% порівняно з травнем, хоча зазвичай влітку вони просідають чи принаймні не змінюються. Офіційна річна інфляція вперше з 2016 року перевищила 20% і становила 21,5%.

Ціни ростимуть і далі. За базовим прогнозом НБУ, у 2022 році інфляція сягне 31%, а у 2023 році – 20%.

Стандартна відповідь українців на високу інфляцію – зберігати заощадження в іноземній валюті. Проте цього разу така порада навряд чи буде ефективною, адже інфляція накрила весь світ. Нові цінові рекорди фіксують у США, єврозоні, Великій Британії, Канаді, Данії і навіть стабільній Швейцарії.

Це наслідок надто щедрої фінансової підтримки в часи перших локдаунів і продовольчої та енергетичної кризи, яку спровокував напад Росії на Україну.

Наслідки війни світ пожинатиме довго, бо не існує швидкого способу подолання створених Росією криз – нафтової, продовольчої, газової. Тож для збереження заощаджень купівля іноземної валюти – не вихід. Хоча, імовірно, темпи знецінення долара чи євро будуть набагато нижчими, ніж знецінення гривні.

Як обійти "залізну завісу"

2022 рік в Україні почався з фінансового прориву: низка банків та інвестиційних компаній почали надавати послуги з торгівлі акціями Apple, Meta, Amazon, Tesla та інших провідних світових компаній. Інвестувати ще ніколи не було так просто: достатньо було встановити застосунок і зробити кілька натискань на смартфоні.

За іронією долі, саме в час, коли потреба в зручних інструментах для інвестицій найбільша, можливості їх здійснювати закриті. Усе через запроваджені Нацбанком жорсткі обмеження, спрямовані на збереження валюти в країні.

Ці обмеження не дозволяють інвестувати в іноземні цінні папери, криптовалюту, банківські метали або нерухомість за кордоном. За межами своєї держави українці не можуть розрахуватися на суму понад 100 тис грн на місяць або зняти валюту готівкою на понад 12,5 тис грн на тиждень.

Мета такої політики – зберегти золотовалютні резерви та здатність НБУ підтримувати фіксований курс гривні для імпорту, стримуючи інфляцію.

Проте обмеження можна цілком легально обійти, не створюючи тиску на міжнародні резерви. Один із способів – купівля криптоактиву, прирівняного до вартості долара ("криптодолар", "стейблкоін", найбільш популярні – USDT, USDC). Це можна зробити на криптобіржах, які мають p2p-платформи, наприклад Binance.

Для цього на біржі слід створити обліковий запис. А потім придбати "криптодолар" можна в українців за гривні, зробивши переказ в одному з українських банків. У такому разі "криптодолари" переказуються з одного акаунта біржі на інший, а розрахунки відбуваються в банківській системі України.

Отримані USDT/USDC продаються за валюту, яку можна зарахувати на рахунок в одній з міжнародних систем, наприклад Wise. З цього рахунку гроші можна переказати іноземному брокеру для придбання цінних паперів або на інші цілі.

Однак слід пам’ятати, що під час цих операцій можуть стягуватися комісії, і що з деяких криптобірж долари можна вивести лише за допомогою SWIFT-переказу.

Також платіжні сервіси можуть з підозрою поставитися до великих сум, отриманих від продажу "криптодоларів". Крім того, вкладання коштів у "криптодолари" ризикове, адже вони не завжди забезпечені реальною валютою.

Віднедавна придбати безготівкову іноземну валюту можна і через банки. НБУ дозволив це за умови, що така валюта буде зарахована на депозит терміном понад три місяці без права дострокового розірвання. Таким способом придбати валюту можна лише на суму, еквівалентну 50 тис грн на місяць.

Зрозуміло, що придбану таким чином безготівкову валюту неможливо інвестувати в закордонні активи через обмеження НБУ. Цей варіант підійде лише тим українцям, які хочуть конвертувати частину своїх заощаджень в іноземну валюту за привабливим безготівковим курсом банків.

Куди вкладати гривню

Банківський депозит – найпростіший спосіб збереження заощаджень. Проте наразі він не здатен врятувати кошти від інфляції. Середні ставки становлять 10,1-10,4% річних у гривні, з яких ще доведеться сплатити 19,5% податків. Чистими депозит принесе лише близько 8% від суми вкладу.

Попри підвищення Нацбанком облікової ставки до 25% річних, великі банки не поспішають підіймати ставки за депозитами, бо їм гроші населення не потрібні.

"Банкам нема куди вкладати кошти, тому і нема потреби залучати депозити. Якби Міністерство фінансів підвищило ставки за ОВДП, то в банків з’явився б інструмент, під який вони могли б залучити кошти в населення під вищі ставки", – вважає фінансовий аналітик Dragon Capital Сергій Фурса.

Ставки за річними гривневими депозитами в лідерах роздрібного ринку – Приватбанку, Монобанку та Райффайзенбанку – 5,75%, 3,75% та 7,88% річних відповідно. Менші банки пропонують вищу дохідність. Вклад у "РВС банку", "Альянс банку" та Прокредитбанку можна розмістити під понад 17% річних.

"Оскільки наразі діє закон про гарантування 100% вкладів, то не виключено, що кошти населення почнуть перетікати з великих банків у малі. Відплив вкладників змусить більші фінансові установи підняти ставки до 15-18% за кілька місяців", – вважає президент інвестиційної компанії "Універ" Тарас Козак.

Аналітики не радять спішити класти кошти на гривневі депозити, бо ставки за ними, імовірно, зростатимуть. Доречно розмістити частину коштів на короткий термін, щоб потім перекласти на депозит з більшою дохідністю.

Депозити в іноземній валюті менш привабливі. У великих банках ставки за ними не перевищують 1% річних, хоча інфляція долара в червні сягнула 9,1%.

З урахуванням мізерної дохідності валютні депозити можна розглядати лише як спосіб законної купівлі безготівкової іноземної валюти, яку потім можна перевести в готівку. Однак зробити це можна не всюди. Безготівкова купівля валюти не доступна в Приватбанку, а в Монобанку опція з’явиться в серпні.

Придбати банківське золото, срібло чи платину в Україні майже неможливо через згадані обмеження Нацбанку. Єдиний виняток – купівля металів у фінансових установах на територіях, які перебувають під загрозою окупації.

Проте такі інвестиції навряд чи принесуть дохід у короткостроковій перспективі, а в довгостроковій велику частину дохідності "з'їдять" суміжні витрати.

"Купівля золота в монетах та зливках потребує оцінки та зберігання, що вимагає додаткових витрат, а "золоті депозити" пропонували лише кілька невеликих банків. Низькі ставки та невизначеність перспектив зростання зробили цей інвестиційний інструмент не дуже поширеним серед українців", – пояснює керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко.

Золото у 2022 році переважно дешевшало, але має перспективи для росту.

Золото, як і долар, є "тихою гаванню", куди інвестори вкладають кошти в часи невизначеності чи кризи. Оскільки наразі є висока ймовірність настання нової світової рецесії, то попит на дорогоцінні метали, а разом з ним і ціни на них, можуть зрости. Підігріватиме цей ріст заборона на експорт золота з Росії.

В умовах жорстких обмежень чи не єдиним інструментом зберігання грошей залишаються державні облігації. Це розуміють і в Мінфіні, чим користуються.

Уряд не підіймав дохідність гривневих ОВДП навіть після того, як НБУ підвищив облікову ставку до 25% річних. Міністр фінансів Сергій Марченко вперто не підвищував вартість запозичень, яка довгий час становила 9-11% річних.

Проте на останніх аукціонах Мінфін все ж підняв ставки: за річними цінними паперами – до 14%, за 14-місячними – до 16% річних.

Дохідність ОВДП в гривні зростатиме ще більше, бо потреба держави в коштах буде високою до кінця активних бойових дій. Сприятиме росту ставок і потенційне відкриття вторинного ринку ОВДП, який закрили після 24 лютого.

Дохідність валютних облігацій теж зросла: позичивши долари державі на рік, можна заробити 4,5% чистого доходу у валюті.

Перевага інвестицій в ОВДП – з отриманого доходу не сплачуються податки. Крім того, купівля облігацій – це спосіб підтримки економіки під час війни. Такі інвестиції не приносять суттєвого прибутку, але наближають день перемоги.

Інвестиції в нерухомість завжди були популярними серед українців. Квадратні метри можна вигідно перепродати або здати в оренду й отримувати пасивний дохід. Однак в умовах війни такі інвестиції стали більш ризикованими.

По-перше, існує ймовірність втратити житло внаслідок чергової терористичної атаки росіян. По-друге, якщо вкладати у квартиру на етапі будівництва, то ризик перетворення будинку на довгобуд наразі вищий, ніж у мирні часи.

"Нерухомість дешевшатиме через нестачу попиту. Однак на первинному ринку є поріг, нижче за який опускатися нерентабельно через ріст собівартості будівництва. Це може зупинити проєкти та різко збільшити кількість недобудов", – попереджає директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

Охочим інвестувати у квадратні метри варто почекати, доки ціни знизяться під впливом скорочення кількості населення та падіння платоспроможності. Проте через падіння пропозиції нового житла, зростання собівартості будівництва та руйнування будинків на частині території України таке падіння не буде значним, вважає керівник департаменту консалтингу компанії UTG Костянтин Олейнік.

"За підсумками 2022 року ми очікуємо, що загальне зниження вартості житла становитиме не більше 10% від показників грудня 2021 року", – зазначає він.

Інвестиції в житло для його здавання в оренду можуть окупитися лише після перемоги України у війні. Наразі ціни на оренду, наприклад, у Києві впали на 41%. Аналітики очікують, що вартість оренди поступово зростатиме.

За оцінками експерта Dom.ria Анатолія Топала, у серпні вартість оренди житла в столиці може зрости на 15-20%, у вересні – ще на 10%: "Про оренду як бізнес та вигоду можна буде говорити після перемоги України. Зараз дохід від оренди – чи не єдиний дохід багатьох людей, який дозволить їм пережити скруту".

Попит на землю для забудови теж суттєво впав, особливо на Київщині.

"Для тих, хто готовий до ризикованих інвестицій, 2022 рік може стати вікном можливостей. Реальний покупець може розраховувати на значний дисконт при купівлі нерухомості будь-якого типу", – додає Герасимчук.

Відносно новий для українців об’єкт для інвестування – сільськогосподарська земля. Ринок ріллі запрацював в Україні 1 липня 2021 року. За даними Держгеокадастру, у перший рік роботи ринку укладено 88,95 тис угод купівлі-продажу ділянок. Середня вартість гектара землі становила 35,6 тис грн.

Найближчим часом ціни на землю будуть падати, але помірно: за законом, земля не може продаватися нижче нормативної грошової оцінки (НГО).

"Зараз землю починають продавати ті, хто раніше цього не планував. Це тільки початок "великого переполоху" на ринку. Через війну та погіршення економічної ситуації скоро не буде можливості платити орендну плату", – вважає співзасновник інвестиційного об’єднання Land Club Алекс Ліссітса.

За його спостереженнями, обсяг пропозиції ділянок зростає, а інвесторів небагато. Як наслідок, скоро земля продаватиметься за ціною НГО.

Ситуація може змінитися під впливом перебігу бойових дій та якщо вдасться повноцінно відновити експорт аграрної продукції морем. Розблокований експорт забезпечить агропідприємства доходами та дозволить їм виплачувати орендну плату. Тоді кількість охочих продати землю може знизитися.

"Утім, земля, навіть якщо потрапить під обстріл, нікуди не подінеться і залишиться активом. Зараз маємо найнижчу можливу ціну. Очевидно, що протягом наступних двох-трьох років після закінчення війни земля зростатиме в ціні разом з відновленням економіки України", – додає Ліссітса.

Інвестиції в іноземні цінні папери підійдуть тим, хто має кошти за кордоном або готовий скористатися описаною вище схемою обходу обмежень на виведення капіталу. Утім, такі інвестиції можуть виявитися програшними.

Світ стоїть на порозі економічної кризи через жорстку монетарну політику у США, карантин у Китаї, енергетичну і продовольчу кризи, спровоковані нападом Росії на Україну. Як наслідок, акції багатьох компаній суттєво впали в ціні.

"Тримати певну частину заощаджень в американських фондових індексах завжди доречно. Американський ринок буде рости, якою б не була ситуація. Фондові індекси завжди зростають на далекому горизонті. Я б рекомендував за можливості вкладати туди близько 20% заощаджень", – радить Козак.

Найбільш вдалий час для купівлі акцій, коли їх вартість знизиться найбільше, аналітики не називають. Імовірно, ціни падатимуть і далі. Проте існує ймовірність, що фондові ринки зростатимуть, якщо, наприклад, у США вирішать боротися з рецесією. Передбачити подальшу динаміку вкрай складно.

Цікава альтернатива інвестиціям у західні акції – українські єврооблігації, які торгуються на західних біржах. Наразі їх ціна становить близько 20% від номіналу. Тобто, придбавши їх зараз, суму інвестицій можна буде щонайменше помножити на п'ять після того, як настане день їх погашення.

Крім доходу у вигляді різниці між ціною купівлі та погашення потенційний інвестор може заробити ще й додатковий дохід. Відповідно до пропозиції уряду, погашення євробондів мають перенести на два роки, а проценти за ними нараховуватимуться, але не виплачуватимуться.

Інвестиції в криптовалюти – це "гра в рулетку". Особливо зараз, коли вартість грошей у світі рекордно зростає, а попит на ризикові інвестиції падає. Початок більш жорсткої монетарної політики вже призвів до рекордного обвалу вартості криптовалют. Передбачити, як ціни змінюватимуться далі, неможливо.

Серед нестандартних інструментів для інвестицій – антикваріат, предмети живопису чи навіть колекційний алкоголь.

"Альтернативні інструменти створюють неабиякі інвестиційні можливості в кризові періоди. Це підтверджують відомі арт-індекси Artnet та Sotheby’s Mei Moses. Дохідність, яку можна отримати завдяки вдалому вибору картини чи пляшки вина, вимірюється сотнями відсотків", – зазначає Овчаренко.

Водночас такі інвестиції вимагають спеціальних знань та зусиль щодо правильної оцінки об’єктів. Крім того, придбані предмети розкоші необхідно правильно та надійно зберігати, що особливо складно робити в умовах постійної загрози ракетних обстрілів з боку терористичних військ РФ.

Набагато надійніший вид нестандартних інвестицій – інвестиції в себе. Кошти, вкладені в здоров'я, окупляться зменшенням витрат на лікування, а інвестиції в освіту та здобуття нових навичок дозволять знайти кращу роботу.

Насамкінець, найбільш безпрограшна інвестиція – допомога Збройним силам України. Донати волонтерам чи перекази на офіційні рахунки НБУ щодня наближають перемогу у війні та бережуть життя українських захисників, захисниць та цивільних. А ціннішого за життя немає нічого.