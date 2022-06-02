НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%

Національний банк вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії змінив облікову ставку та увалив рішення підвищити її з 10% до 25%.

Про це відомо з брифінгу НБУ.

"Розглянувши кілька сценаріїв, Національний банк вирішив підвищити облікову ставку одразу на 15 в. п. до 25%", – заявив голова НБУ Кирило Шевченко. За оцінкою НБУ, незначне підвищення ключової ставки не мало б значного впливу на фінансово-економічну систему через обмежену дієвість механізму монетарної трансмісії під час війни.

Крім того, це б сформувало очікування подальших підвищень облікової ставки й відповідно вичікувальну позицію вкладників і незначний інтерес до гривневих активів. Також для пожвавлення інтересу до гривневих активів їх дохідності мають перевищувати очікувані показники інфляції.





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