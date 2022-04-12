Зеленський підписав закон про 100% гарантії депозитів на час війни

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує повну гарантію повернення банківських вкладів у разі виведення банку з ринку протягом дії воєнного стану та трьох місяців після.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Через три місяці після завершення воєнного стану гарантована державою сума обмежуватимуться 600 тисячами гривень, що означає її підвищення втричі з нинішніх 200 тис грн.

Крім того, законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів, а також передбачається, що "Ощадбанк" стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб з дня набрання ним чинності.

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень стосовно суми відшкодування коштів за вкладами у розмірі не менше 600 тисяч гривень, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні", – зазначив Гетманцев

Економічна правда