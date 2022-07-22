Світ на порозі кризи. Чому всі говорять про рецесію та які є загрози для України

Найбільші економіки світу – США та Євросоюзу – готуються до рецесії. Що на це вказує, або ще можна уникнути катастрофи, і що буде у такому разі з підтримкою України?

За підрахунками агентства Bloomberg, з початку року кількість згадок слова "рецесія" в американських ЗМІ зросла вп'ятеро. Велика війна у Європі, наслідки пандемії та рекордна інфляція змушують аналітиків говорити про неминучість нової масштабної економічної кризи.

Для України такий сценарій може мати лише негативні наслідки.

Скорочення підприємств та енергетичний дефіцит можуть схилити європейських політиків до послаблення санкцій та пошуку компромісу з російськими окупантами. Більше того, під питанням може опинитись фінансова підтримка України.

Ринок побоюється, що економіка США вже занурюється в рецесію. Британія страждає від Brexit та інфляції, а Росія готується завдати удару по країнах ЄС, обмеживши постачання газу.

Чи можливо уникнути економічної катастрофи?

Про рецесію

Якщо говорити академічно, то це стан економіки, коли одночасно відбувається падіння ділової активності, зменшуються витрати на споживання, банкрутують підприємства та зростає рівень безробіття.

Якщо ж просто, це економічна криза. За останні два десятиліття українці двічі стикались з рецесією – у 2008 та 2015 роках. Кожного разу країна переживала всі описані явища.

Рецесія не є синонімом апокаліпсису. Економісти вважають її лише частиною циклу, який виглядає наступним чином: економіка зростає, досягає піку, падає, відштовхується від дна та починається нове, ще більше зростання.

У США починаючи з 1948 року фіксувалось 11 падінь або рецесій, проте жодна з них не завадила загальному тренду на економічне зростання.

Уникнути рецесій неможливо. Під час фази зростання в економіці неминуче виникає безліч довгострокових проблем: високий рівень боргу, фінансові "бульбашки", торгові війни, неоптимізовані державні витрати, недофінансування секторів або інші дисбаланси.

Передбачити шок, який викличе рецесію, майже неможливо. У 1974-му році падіння спричинило нафтове ембарго з боку країн-членів ОПЕК, у 2008-му – іпотечна криза в США, а у 2020-му – пандемія.

Для виходу з рецесії необхідно оживити економіку, створивши стимули для її зростання. Цю функцію беруть на себе центральні банки. Вони знижують ставки за кредитами та буквально заливають економіку дешевими грошима.

Отримавши ці кошти у вигляді позик, бізнес витрачає їх, зокрема на розвиток і таким чином гроші доходять до громадян, які витрачаючи їх, створюють попит на товари, які виготовляє бізнес. Так триває до наступної рецесії.

Побічним ефектом від таких стимулів є висока інфляція. Ціни зростають через перенасичення ринків дешевими грошима. Ситуація стабілізується, коли нарощується виробництво, а центральні банки згортають програми стимулів.

Проте якщо центральний банк випустить в обіг занадто багато грошей, а виробництво не відновиться, то інфляція стане неконтрольованою. Споживачі почнуть панікувати, і тоді для стабілізації ситуації знадобиться жорстке підвищення облікових ставок.

Зазвичай, це дуже боляче б’є по бізнесу і може призвести до виникнення нової рецесії.

Чи буде рецесія в США

Ситуація у США особлива тим, що з одного боку американська економіка страждає від наслідків пандемії та сировинної кризи, спричиненої російським вторгненням в Україну. З іншого боку – на руках у споживачів велика грошова маса, яка виникла завдяки стимулам Федеральної резервної системи (ФРС), для боротьби з наслідками пандемії.

Економіка США ніби одночасно відновлюється та гальмує. Від цього деякі показники суперечать один одному. Це заважає точно визначити, зростає американська економіка чи все ж таки скорочується.

У Сполучених Штатах рецесію офіційно оголошує Національне бюро економічних досліджень, однак орієнтуватись на нього немає сенсу, бо висновок від його економістів приходить із запізненням. Наприклад, у 2020 році рецесію оголосили лише за кілька місяців після початку пандемії.

Тому інвестори намагаються передбачити майбутню рецесію за допомогою інших індикаторів: темпи зростання ВВП, рівень безробіття, ділової активності, споживання тощо.

У першому кварталі ВВП США скоротився на 1,6%. У Федеральному резервному банку штату Атланта попередили, що скорочення американської економіки продовжиться й у другому кварталі.

Якщо ці прогнози вірні, то США матиме два квартали поспіль скорочення ВВП. Технічно це вже є рецесією, і підприємства уже мали б почати скорочувати працівників. Проте реальний ВВП – це лише один з багатьох показників, який не дає повної картини.

В той же час американський ринок праці почуває себе напрочуд здоровим. Рівень безробіття у штатах уже 4 місяці тримається на комфортному рівні – 3,6%. Більш того, на ринку праці відкрита рекордна кількість вакансій – понад 11 мільйонів.

Індекс зростання промислового виробництва також у нормі. На прийнятному рівні його підтримує видобувна промисловість.

Втім, якщо подивитись на складніші показники, то причина занепокоєння інвесторів стає зрозумілою. Для прикладу – американський індекс ділової активності у промисловості (PMI), в якому зібрана інформація про замовлення на підприємствах, зайнятість, виробництво, створення запасів тощо.

Вважається, що активність підприємств починає скорочуватись, коли PMI опускається нижче 50. Цей індекс падає з листопада 2021 року і зараз становить 53 пункти. На такому ж низькому рівні він був у червні 2020 року – період розпалу пандемії.

Викликають занепокоєння також показники інфляції. У червні вона становила 9,1%, що є рекордом за останні 40 років. Зростання цін виснажує споживачів та змушує відкладати великі покупки. Як наслідок підприємства втрачають потенційні прибутки.

Індекс Мічиганського університету, який вимірює настрої споживачів, зараз на історичному мінімумі. За рік він впав з 85,5 до 50, що свідчить про зростання невпевненості людей у своїх фінансових можливостях.

Корінь проблем американської економіки – постійне зростання цін. ФРС втратив контроль над інфляцією і зараз намагається швидко її приборкати, підвищуючи ключову ставку. З лютого її підіймали тричі й зараз вона знаходиться в діапазоні 1,5-1,75%.

Це вже призвело до зростання відсотків за всіма кредитами, тож неминуче вдарить по бізнесу та загальмує економіку.

Аналітики побоюються, що подальше підвищення ставок може призвести до рецесії. Економічна модель Bloomberg прогнозує рецесію у США у 2023 році з ймовірністю 38%. А опитані WSJ економісти вважають, що вірогідність рецесії у найближчі 12 місяців становить 50%.

Очікується, що на найближчому засіданні 27 липня ФРС ухвалить рішення про чергове підвищення ставки, ще на 1%. Представники центробанку США переконані, що такі кроки виправдані, адже висока інфляція може призвести до ще гірших наслідків.

З початку року американський фондовий індекс S&P 500 втратив 20%. Інвестори на песимізмі продають акції та вкладають гроші у більш стабільні активи: золото, держоблігації, депозити тощо.

Як показало опитування Bank of America, серед великих гравців бажання інвестувати в акції компаній упало до рівня, якого не було навіть під час кризи у 2008 році.

Зазвичай, така поведінка свідчить про наближення фінансової кризи, хоча частково її можуть викликати спекуляції на тлі заяв про подальше підвищення ставки.

Загалом економіка США поки що залишається здоровою, хоча і має певну тенденцію до гальмування. На тлі світової кризи та подальшого підвищення ставок рецесія здається неминучою. Питання лише в тому, наскільки вона буде глибокою.

Сумні перспективи Британії та ЄС

Економіка США диверсифікована та загартована багатьма кризами. Американці здатні забезпечити себе енергією, а також заробляти на зростанні цін на сировину, адже країна є одним з найбільших експортерів газу, вугілля, продовольства тощо.

Цього не можна сказати про Велику Британію та Євросоюз. Вони десятиліттями скорочували власний видобуток енергоносіїв та налаштовували ланцюги під дешеві російські нафту та газ. І тепер, в умовах скорочення закупівель російської сировини їх економіка змушена переживати болючі структурні зміни.

Росія з 2021 року не просто обмежує експорт газу на європейський ринок. Країна-окупант хаотично відновлює постачання, викликаючи нестабільність. Діапазон цін на європейських хабах за останній рік становив від 360 дол до 3000 дол за тис кубометрів.

В таких умовах неможливо щось довгостроково планувати – бізнес не знає, яку ціну газу закладати в бюджет. Від цього на виробництвах трапляються зриви та гальмуються інвестиції.

Аналітики Deutsche Bank вважають, що у 2023 році Німеччину чекає рецесія. В зоні ризику через залежність від імпорту російських енергоносіїв опиниться Італія та Австрія. А вже в цьому році, на думку Єврокомісії, рецесія може спіткати Естонію та Литву.

"Газпром" обмежив постачання в Євросоюз до мінімуму за останні 40 років. Країни вже готуються до зими без російського газу. За такого сценарію процес падіння європейських економік може і прискоритись.

В ЄС інфляція досі перебуває на історично високому рівні – 8,9%. Європейський центральний банк так само був змушений підвищити ключову ставку. Це буде справжнім випробуванням для фінансової системи Євросоюзу.

У Великій Британії ситуація схожа, але ще дещо складніша через Brexit. Розрив британської економіки з Євросоюзом припав якраз на період пандемії та великої війни в Україні. Фактично британці зараз перебувають у стані ідеального шторму і теж балансують на межі рецесії.

Чи відчує Україна світову рецесію

Україна вже переживає найгірший з можливих сценаріїв, але криза у країнах-партнерах здатна ще більш негативно вплинути на нашу економіку.

Рецесія призведе до падіння цін на сировину. Через це українські експортери, які й без цього змушені продавати свою продукцію з дисконтом, недоотримуватимуть доходи. Однак це падіння не буде особливо помітним на тлі тих проблем, з якими Україна уже зіткнулася.

"У 2021 році на високих сировинних цінах український експорт зріс на 40%. В цьому році ми очікуємо, що через війну та зниження світових цін експорт впаде на 40%. Тобто навіть якщо падіння становитиме 43-44%, на тлі війни це буде малопомітним явищем", – вважає старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар

Через економічні проблеми західним лідерам буде важче вести послідовну політику на фінансову підтримку України та посилення санкцій проти РФ.

Також іноземні інвестори можуть почати скорочення позик Україні для фінансування бюджетного дефіциту та підтримки платіжного балансу. Раніше радник президента з питань економіки Олег Устенко казав, що для покриття бюджетних витрат країні потрібно щомісяця залучати 9 млрд дол.

З іншого боку, економічна криза може простимулювати процес ухвалення правової процедури для отримання Україною заморожених російських активів, яких для виплати репарацій зарезервовано вже 300 млрд дол. Поки що реальні політичні кроки для цього зробила лише Канада.