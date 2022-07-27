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НБУ розширив для банків можливість продажу готівкової валюти

Середа, 27 липня 2022, 09:52 - Олексій Павлиш

НБУ із 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в українців з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

Про це повідомили в Нацбанку.

Зазначається, що таке рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і зрештою позначитися на послабленні девальваційного тиску.

"Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ внаслідок використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим", - кажуть в НБУ.

Нацбанк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Водночас регулятор передбачив, що банки можуть здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої.

"Це було необхідно для запобігання додаткового тиску на валютні резерви в умовах значного переважання попиту над пропозицією в безготівковому сегменті валютного ринку та реалізації відкладеного попиту з боку громадян", - пояснили в регуляторі.

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Нагадуємо

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і продовжив падіння в наступні дні.

В НБУ кажуть, що така динаміка тимчасова, хоча різниця між офіційним та готівковим курсами гривні все одно буде.

Економічна правда

НБУ гривня валюта банки
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