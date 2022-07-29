До кінця року інфляція сягне 31%, повернення до цілі 5% передбачається у 2025 році – НБУ

До кінця 2022 року інфляція в Україні прискорюватиметься та сягне 31% і почне знижуватись у 1 кварталі 2023 року.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Зазначається, що війна призвела до порушення ланцюгів постачання, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичного руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, а також тимчасової окупації окремих територій.

"Збереження високих цін на енергоносії та рекордні рівні інфляції в країнах-партнерах також значно посилювали ціновий тиск в Україні.

Суттєво зросли й інфляційні очікування бізнесу та домогосподарств. На практиці це відобразилося в погіршенні строкової структури депозитів у банківській системі та збільшенні витрат на окремі товари довгострокового, переважно імпортовані. У результаті впродовж останніх місяців інфляція зростала високими темпами та сягнула 21.5% р/р у червні", - йдеться у звіті.

Шоки пропозиції в умовах повномасштабної війни і надалі матимуть значний вплив на цінову динаміку, прогнозують в НБУ.

У найближчі місяці й надалі є висока ймовірність подальших терористичних атак росії на об’єкти інфраструктури та виробничі потужності в містах України, що підриватиме логістику, підвищуватиме ризики бізнесу та розхитуватиме очікування.

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Зберігатимуться також високі світові ціни на енергоносії, насамперед на газ, кажуть в Нацбанку.

"Незважаючи на жорсткі монетарні умови внаслідок процентної політики НБУ, валютних інтервенцій і валютних обмежень, інфляція все ж зростатиме і наприкінці року дещо перевищить 30%.

З початку 2023 року припускається зниження безпекових ризиків, що зумовлюватиме відновлення логістики та можливості росту врожаїв сільськогосподарських культур.

Такий розвиток подій позитивно позначиться на очікуваннях, а також безпосередньо послабить проінфляційний ефект шоків з боку пропозиції. Також зниженню інфляції в Україні сприятимуть поступове вщухання світової інфляції та подальші жорсткі

монетарні умови внаслідок політик НБУ", - додали в регуляторі.

У Нацбанку прогнозують, що, враховуючи наслідки війни та значний внесок від підвищення адміністративних цін, інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році.

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Економічна правда