Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

До старту опалювального сезону залишилося менше місяця. Якщо з цінами на газ та електроенергію сюрпризів для населення не очікується, то що буде з тарифами на тепло – питання відкрите.

До 2019 року опалювальний сезон в Україні завжди починався в один і той же день – 15 жовтня. Однак через часті температурні коливання два роки тому уряд переглянув встановлений календар запуску теплових станцій.

За новим правилом опалювальний сезон починається, якщо середньодобова температура повітря в регіоні протягом трьох діб поспіль не піднімається вище 8°С. Старт сезону дає місцева влада, яка ухвалює відповідне рішення.

У 2021 році до опалювального сезону готуються не тільки комунальні служби та енергетики, а й політичні опоненти влади. За даними джерел ЕП, в Офісі президента готуються до масштабних акцій протестів, які взимку може організувати опозиція під приводом зростання тарифів на комунальні послуги.

Аби нівелювати ці ризики, у серпні влада вирішила знизити з 1 жовтня ціни на електроенергію на 17%, а в травні уряд відмовився від ринкових механізмів визначення вартості газу для населення,зафіксувавши ціни на весь рік.

Утім, не все вирішується в кабінетах на Банковій. З 2021 року за встановлення тарифів на тепло та гарячу воду відповідає регіональна влада. Саме від неї залежатиме, які цифри українці невдовзі побачать у своїх рахунках.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та представники "Нафтогазу" ледь не щодня розповідають про готовність країни до опалювального сезону і про відсутність підстав для зростання тарифів, однак місцева влада має іншу думку.

"Економічна правда" нагадує, якими в новому опалювальному сезоні будуть тарифи на газ, електроенергію і тепло для мільйонів українців.

Газ: вартість зафіксована на рік

Цінове ралі на європейському газовому ринку не вплине на вартість блакитного палива для українців. Принаймні – до кінця опалювального сезону.

Річ у тім, що з 1 травня в Україні почав діяти новий продукт: річний газовий тариф. Він передбачає, що постачальники блакитного палива до кінця квітня 2022 року продаватимуть газ побутовим споживачам за фіксованою ціною.

Залежно від компанії річні ціни відрізняються ледь не вдвічі. У майже половини постачальників, на які припадає 70-80% користувачів, ціни нижчі 8 грн за куб м.

Клієнтам трьох компаній з Херсонської, Житомирської та Чернівецької областей пощастило менше: їх річний тариф становить 13,5 грн за куб м. Правда, постачальника завжди можна змінити або перейти на місячний тариф.

Утім, якби ціни визначалися ринковими, а не адміністративними методами, українцям довелось би платити значно більше.

Так, 27 вересня вартість газу на нідерландському хабі TTF (враховує ціну на хабі, вартість транспортування газопроводами Європи, тариф для точки входу в ГТС України та ПДВ) перевищила 28 грн за куб м без урахування маржі компаній-постачальників та вартості доставки.

З початком роботи ринку газу для населення громадяни платять за паливо й окремо – за його доставку. Плату за транспортування збирають оператори газорозподільних мереж – так звані облгази. Кожен з них має свій тариф.

У січні 2021 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила для облгазів граничний тариф на доставку палива споживачам: 1,79 грн за куб м без ПДВ (20%).

З понад 40 операторів ринку тарифи лише у 15-ти з них менші за ліміт. В інших вартість доставки перебуває на обмеженому державою рівні.

Електроенергія: ціну знизили

Вартість електроенергії для всіх побутових споживачів становить 1,68 грн за кВт-год незалежно від обсягу споживання. З 1 жовтня тариф для більшості українців зменшиться на 17% до 1,44 грн за кВт-год.

Відповідні зміни до "механізму PSO" (спеціальні обов'язки, що покладаються на виробників та постачальників електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів) уряд Шмигаля вніс 11 серпня.

Правда, відчують це ті, хто щомісяця споживає менше 250 кВт-год. Якщо споживання перевищить цей рівень, то ціна залишиться незмінною: 1,68 грн.

Знижку, 24 коп за кВт-год, отримають більшість українців. За розрахунками міністра енергетики Германа Галущенка, місячне споживання електроенергії у 80% населення вписується в означений ліміт. Платіжки з новими тарифами за спожиту в жовтні електроенергію громадяни отримають у листопаді.

Урядова постанова не передбачає знижки для споживачів, які опалюють електроенергію свої домівки, а також для ОСББ, гаражних та дачних кооперативів, садових товариств та релігійних організацій.

Тепло: без стабільних цін

Найбільші побоювання щодо опалювального сезону пов'язані з роботою теплокомуненерго, які постачають тепло та гарячу воду побутовим споживачам.

Шмигаль не раз казав, що підстав для підвищення тарифів на тепло немає, оскільки "Нафтогаз" запропонував ТКЕ трирічні газові контракти з ціною 7,42 грн за куб м. Частка газу в тарифі на тепло становить 70-80%.

До 23 вересня "Нафтогаз" отримав заявки лише від 69% виробників тепла для закупівлі газу за трирічними угодами. Чому підприємства не поспішають з укладанням контрактів? Декі з них вважають запропоновану "Нафтогазом" ціну зависокою, а умови контрактів – дискримінаційними.

Столичне підприємство "Київтеплоенерго" навіть почало судитися з державним "Укргазвидобуванням", коли остання компанія відмовилася укладати угоду про постачання газу "без посередників" та "за справедливою ціною".

З травня 2021 року уряд скасував дію PSO для "Нафтогазу" щодо забезпечення газом підприємств ТКЕ і ті отримали право купувати газ у будь-яких компаній.

Де-факто ситуація із закупівлями не змінилася, оскільки найдешевшим ресурсом володіє "Нафтогаз" через дочірню компанію "Нафтогаз трейдинг". НАК запропонував трирічні контракти з можливістю індексації раз на рік.

На думку тепловиків, уряд повинен дозволити їм купувати газ напряму в "Укргазвидобування" за ціною не вище 4 тис грн за тис куб м.

"Це дозволить удвічі знизити вартість теплової енергії, забезпечити стовідсоткову оплату ТКЕ за газ і стримати стрімке підвищення тарифів на тепло", – заявляють в асоціації "Укртеплокомуненерго".

Також тепловиків не влаштовує в контрактах з "Нафтогаз трейдингом" умова про щомісячні авансові платежі. Це вимиває оборотні кошти підприємств, адже населення платить за послуги теплопостачання після їх споживання.

Утім, вартість газу – далеко не єдина претензія підприємств теплокомуненерго. Вони скаржаться, що "Нафтогаз трейдинг" виділяє їм недостатні ліміти на газ, який вони будуть отримувати по 7,42 грн, а ось ціна на понадлімітний газ набагато вища. Ще в серпні вона перевищила 15 тис грн за тис куб м.

У результаті ціна на газ зростатиме разом з підвищенням цін на європейських хабах, і її ТКЕ будуть змушені закласти в тариф на тепло для населення.

Ще одна неприємна для підприємств ТКЕ вимога від постачальника газу – укласти з банком договір на добровільне безакцептне списання коштів з рахунків і безумовне надання банківської гарантії на весь обсяг грошових зобов'язань. Простіше кажучи, це право "Нафтогаз трейдингу" автоматично списувати гроші з рахунків підприємства ТКЕ за поставлений газ.

Тепловики вимагають усунути ці норми, заборонити відключати підприємства від енергопостачання в опалювальний період і розробити механізм автоматичного коригування тарифу на тепло в разі зміни цін на енергоносії.

В іншому випадку підприємства ТКЕ попереджають, що будуть піднімати тарифи на тепло для населення. У Києві таке зростання може становити до 40%, в інших містах – від 40% у Полтаві до 70% у Чернівцях.

Зараз мешканці столиці платять за гігакалорію тепла 1 654 грн. У перерахунку на однокімнатну квартиру (40-47 кв м) виходить 1,2-2 тис грн на місяць.

Не виключено, що з огляду на електоральні ризики центральна влада змусить місцеві ради залишити тарифи на тепло без змін, а збитки підприємств ТКЕ покриють коштами місцевих бюджетів або держбюджету. Про високу ймовірність такого сценарію свідчить більшість публічних заяв прем'єр-міністра.