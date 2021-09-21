Газове ралі продовжується: знову понад 900 доларів за тисячу кубів

unsplash

Жовтневі ф’ючерси на газ на головному європейському хабі TTF у Нідерландах у понеділок, 20 вересня, зросли до 938 доларів за тисячу кубів, попри падіння ціни 21 вересня вона залишається на рівні понад 900 доларів.

Про це йдеться у даних Yahoo Finance.

Раніше, 16 вересня, ціни на газ в Європі опустилися до рівня 785 доларів за тисячу кубометрів після зростання до 964 доларів.

Після того ціни знову почали зростати і 20 вересня стрибнули до 938 доларів за тисячу кубів. На 21 вересня котирування жовтневих ф’ючерсів дещо заспокоїлися та зменшилися до 931,94 долара.

yahoo finance

Як повідомляє Українська енергетична біржа, минулого тижня рекорди встановили і котирування в Україні. У четвер, 16 вересня, ціни сягнули 30 480 грн за тисячу кубів на листопад. Жовтневі ф’ючерси знаходилися на рівні 29 401 грн.

Нагадуємо:

В УЕБ пояснювали, що наразі Європа не може розраховувати на видобуток, оскільки низка відключень переривають потоки з Північного моря. Гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну. Це посилює зростання цін на ринку.

Крім того продовжує впливати виснаження російським Газпромом своїх європейських газосховищ, що посилює дефіцит газу на ринку. Водночас транзит через Україну газовий монополіст не нарощує.

Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

Економічна правда