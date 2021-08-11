Тариф на електроенергію для населення знижують до 1,44 грн з жовтня – Кабмін

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення знизити тариф на електроенергію для населення до 1,44 грн/кВт за умови споживання до 250 кВт-год на місяць.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду 11 серпня.

Для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін на рівні 1,68 грн/кВт. Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

Модель покладених спеціальних обов’язків поширюється на державні енергогенеруючі підприємства "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Зазначається, що межа у 250 Квт-год на місяць перевищує середньомісячний рівень споживання електроенергії в Україні – 168 кВт-год. Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, понад 250 кВт- год електроенергії споживають лише 20% домогосподарств.

Нагадуємо:

Найпізніше оновлену модель спеціальних обов’язків на ринку електроенергії представлять до Дня Незалежности України, вона визначить новий принцип утворення тарифів для населення.

Рада нацбезпеки та оборони вбачає ознаки монополії на енергетичному ринку в Україні та готова у разі загрози національній безпеці вводити на підприємствах енергопостачання тимчасові адміністрації.

Кабінет Міністрів на засіданні 28 липня затвердив постанову, якою продовжив до 31 серпня спецобов’язки відпускати населенню електроенергію за тарифом 1,68 грн/КВт-год.

Очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості – незабаром має бути ухвалене рішення щодо механізму.

Міненерго розраховує запустити нову модель спецобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення з 1 серпня.

Економічна правда