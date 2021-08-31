Підвищення не за горами. Хто заплатить за дешеву електроенергію для населення та яка її реальна вартість?

За місяць тарифи на електроенергію для 80% українців будуть знижені. За це у підсумку заплатять державні енергетичні компанії, бізнес, а також населення, через інфляцію.

На тлі розмов чиновників енергетичного сектору про необхідність підвищення вартості електроенергії для населення уряд ухвалив політичне рішення про її зменшення.

Про те, наскільки складним та масштабним є це питання, свідчить той факт, що за останні місяці керівництво країни розглянуло більше 10 різних сценаріїв перегляду тарифів в сторону їх зменшення для кінцевих споживачів.

У підсумку влада зупинилась на фінансовій моделі, коли різницю між ринковим і встановленим тарифом на електроенергію для населення держава компенсуватиме її постачальникам живими грошима.

Як і раніше, субсидувати населення будуть за рахунок "Енергоатому" та "Укргідроенерго".

Що передбачає нова модель покладання спеціальних обов'язків, чому рішення про перегляд тарифу носить ознаки популізму та якою має бути ринкова вартість електроенергії?

Що сталося?

11 серпня уряд вніс зміни до так званого "механізму PSO" (спеціальні обов’язки, що покладаються на виробників та постачальників електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів. – ЕП), якими передбачається зниження вартості електроенергії для більшої частини українців.

Нові правила запрацюють з 1 жовтня 2021 року та діятимуть щонайменше до 30 квітня 2022 року.

Для кого саме знижується вартість електроенергії?

Наразі вартість електроенергії для всіх побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт. Незалежно від того який обсяг споживання в того чи іншого господарства.

Починаючи з 1 жовтня тариф на електроенергію для громадян становитиме 1,44 грн/кВт, за умови що місячне споживання не буде перевищувати 250 кВт-год.

Очікується, що знижку в 28 коп за кВт отримають більшість українців, адже за розрахунками міністра енергетики Германа Галущенка, місячне споживання електроенергії у 80% населення вписується в ліміт у 250 кВт-год. Платіжки з новими тарифами за спожиту в жовтні електроенергію громадяни отримують вже у листопаді.

Ті 20% домогосподарств, які споживають більше електроенергії, змін не помітять. Для них тариф залишиться на рівні 1,68 грн/кВт.

Так само урядова постанова не передбачає знижки і для споживачів, що використовують електроенергію для опалення власних домівок, Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), гаражних і дачних кооперативів, садових товариств та релігійних організацій.

Скільки насправді коштує електроенергія?

З 1 липня 2019 року в Україні запрацював ринок електроенергії і саме від формування цін на ньому повинна залежати її кінцева вартість для споживачів. Однак від самого початку влада встановила для громадян єдиний тариф у 1,68 грн/кВт, а механізм ринкового ціноутворення застосовувався лише для бізнесу.

За розрахунками колишнього заступника голови Міненерго Юрія Бойка, після запуску ринку електроенергії ця ціна мала б бути значно вищою відносно поточної та диференційованою залежно від області.

"Сьогодні ціна мала б становити від 2,60-2,96 грн/кВт-год по Києву та Дніпропетровській області, до 3,70-4 грн/кВт-год у Івано-Франківській та Луганській областях відповідно", - зауважив в травні Бойко.

Чому тарифи різняться? Через тариф на розподіл, який сьогодні є найвищим в Луганській області (в серпні 332 грн/мВт-год для споживачів, які отримують електроенергію напругою до 35 кВт. - ЕП), тоді як для Києва ціна вдвічі менша (157 грн/мВт-год).

В зафіксованій урядом ціні електроенергії, крім вартості її виробництва входить також тариф на передачу високовольтними мережами, тариф на розподіл низьковольтними мережами операторів систем розподілу, та податки.

Враховуючи, що тарифи на передачу та розподіл є змінними величинами, а встановлена для населення вартість одного кВт - фіксована, то при зростанні тарифів на передачу та розподіл автоматично зменшується частка вартості виробництва самої електроенергії.

А зростання тарифів на розподіл відбудеться вже з 1 вересня. Якщо середня ціна розподілу 1 мВт в серпні становила 137 грн, то починаючи з вересня - вже 158 грн.

Скільки сьогодні платить бізнес?

З 1 липня 2019 року після запуску ринку електроенергії в Україні бізнес платить ціну, яка визначається на ринку. Якою вона є зараз?

За даними "Української енергетичної біржі", минулого тижня на ринку на добу наперед (індикатор для всього ринку. – ЕП) середнє значення середньозваженої ціни в об’єднаній енергетичній системі України становило 2,028 грн/кВт-год.

І це вартість самого ресурсу без урахування тарифів на розподіл та податків. Тобто кінцева ціна для бізнесу ще більша.

За рахунок кого буде компенсовуватися різниця?

До внесення нещодавніх змін різниця між тарифом для населення і промисловості лягала на плечі держпідприємств "Енергоатом" (оператор 4-х атомних станцій. - ЕП) та "Укргідроенерго" (оператор 10-ти гідроелектростанцій. - ЕП).

З 1 жовтня основний тягар ляже на ці ж компанії, однак за новою моделлю.

Якщо раніше атомні та гідроелектростанції продавали електроенергію за тарифами нижче ринкових, отримуючи від цього збитки, то за новими правилами вони компенсовуватимуть постачальникам різницю живими грошима.

Мова йде про 1 млрд грн, які ще повинна виділити "Укргідроенерго". Коштів для цього в компанії достатньо - чистий прибуток "Укргідроенерго" за перше півріччя 2021 року склав 6,2 млрд грн.

Чому це рішення популістичне?

Усі без виключення чиновники енергетичного сектору у розмові з ЕП наголошували на необхідності збільшення тарифу на електроенергію для населення. Такий крок дозволив би зменшити перехресне субсидування, коли різницю між ринковою і встановленою ціною, компенсують за рахунок всіх платників податків.

Але в уряді вирішили піти іншим шляхом і перекласти компенсацію різниці у вартості електроенергії на бізнес.

Це в свою чергу призведе до збільшення витрат промисловості, малого та середнього бізнесу, які перекладуть зростання вартості електроенергії у свої товари та послуги. Тобто у підсумку за неринкові тарифи все одно заплатить населення, однак не напряму, а через інфляцію.

Навіщо тоді його ухвалили?

На зменшення вартості електроенергії для населення влада пішла через побоювання виникнення тарифних протестів. За інформацією ЕП вказівка уряду переглянути тариф для зменшення можливої соціальної напруги надійшла з Офісу президента Володимира Зеленського.

І побоювання влади не даремні. В січні цього року на акції протесту проти зростання вартості газу громадяни вийшли одночасно в декількох регіонах України. Під їх тиском Зеленський доручив уряду "терміново розв’язати питання з тарифами на газ для населення".

Спочатку Кабмін встановив тримісячне обмеження ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 за куб м, а з травня в Україні запрацював річний тариф.

У перспективі тарифи будуть ринковими для всіх споживачів?

Так, адже іншого шляху просто немає. Про це представники влади говорять як неофіційно, так і цілком відкрито.

Місяць тому в інтерв’ю ЕП про це заговорив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк.

"У нас немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення. Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь.

Ми можемо моделювати сценарії, але жоден з них, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги споживачам, які цього дійсно потребують, регулятор не може вітати", - сказав Тарасюк.

Прекрасно це розуміють і в Офісі президента. Напередодні Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яким доручив Кабінету міністрів до кінця року розробити план "поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію з урахуванням соціального захисту споживачів".

Розробка плану та його затвердження повинні відбутися до 30 вересня - за день до запланованого початку дії знижених тарифів на електроенергію.