Україна готова до опалювального сезону – Шмигаль

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Прем'єр Денис Шмиаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону, а субсидії отримають усі, хто їх потребує.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Тарифи на газ для населення незмінні. У травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на весь рік складає менш ніж 8 грн. Незалежно від коливань ціни на біржах чи хабах, ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, тобто до кінця квітня 2022 року", - заявив прем'єр.

За його словами, в Україні ціна стабільна - менш ніж 8 грн за кубічний метр, хоча у Європі зараз ціна вже перевищує 25 грн за кубічний метр.

"Тарифи на тепло та гарячу воду встановлює місцева влада. Ми забезпечили всі умови, аби підвищення тарифів не відбулося, і будемо на цьому наполягати.

Державна компанія "Нафтогаз" пропонує трирічний контракт по 7,42 грн за куб газу для цього опалювального сезону. Ця ціна так само не буде збільшуватися і не залежить від ситуації на біржах", - додав Шмигаль.

Він підкреслив, що у місцевих керівників немає об’єктивних підстав підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду.

За його словами, вже 70% теплокомуненерго уклали трирічні контракти з "Нафтогазом".

Шмигаль зазначив, що уряд працює над питанням компенсації для ТКЕ різниці в тарифах, а також в питанні реструктуризації тієї заборгованості, яка існує в цих підприємств.

"Уряд знизив тарифи на електроенергію для 80% домогосподарств з 1 жовтня. Тариф складе 1,44 грн за кВт-год для тих, хто споживає менше 250 кВт-год на місяць. Для тих, хто споживає більше - тариф залишиться без змін", - додав він.

За його словами, субсидії отримають усі, хто їх потребує.

"Уряд разом із народними депутатами запропонував додатково цього року виділити 12 млрд грн на програму субсидій. Субсидії отримають всі, хто їх дійсно потребує - це близько 3 млн домогосподарств", - підкреслив Шмигаль.

Він також заявив, що до початку опалювального сезону в держави вистачає коштів на всі виплати, і жодної заборгованості по субсидіях немає.

"Україна готова до опалювального сезону. Технічна готовність регіонів становить вже понад 90%. Запаси газу в підземних газосховищах України перевищили 18,5 млрд кубічних метрів.

Для порівняння: у 2018 році запаси складали 17,1 млрд кубів. У 2017 році -16,8 млрд кубів. Так само, як і торік, ми спокійно пройдемо цей опалювальний період", - резюмував він.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що підготовка до опалювального сезону триває згідно з графіком, за його словами, уряд робить низку кроків, щоб не допустити зміни тарифів на енергоносії для населення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у НАК "Нафтогаз" наразі достатньо коштів на рахунках для здійснення планової діяльності компанії.

Станом на 1 вересня в українських підземних сховищах (ПСГ) накопичили понад 18 млрд кубометрів газу - це майже 60% від загальної місткості ПСГ, що відповідає середньому рівню наповненості газосховищ Європи.

Економічна правда