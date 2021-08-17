Тариф 1,44 грн на електроенергію діятиме до 2022 року – постанова

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Тариф на електроенергію у 1,44 грн/кВт-год діятиме з 1 жовтня до 30 квітня 2022 року для споживання обсягом до 250 кВт за місяць, для споживання понад цей обсяг тариф залишається 1,68 грн/кВт-год.

Про це йдеться у постанові уряду №859 від 11 серпня.

Тариф у 1,68 грн/кВт-год діятиме також для гуртожитків та колективних побутових споживачів.

Крім того, для споживачів із багатотарифним засобом обліку залежно від часу використання застосовуватиметься коефіцієнт до фіксованої ціни.

Так, за двозонним диференціюванням за періодами часу з 23-ї до 7-ї години (нічне мінімальне навантаження енергосистеми) коефіцієнт становитиме 0,5 фіксованої ціни.

За тризонним диференціюванням за періодами часу він становитиме 1,5 фіксованої ціни в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї до 11-ї години і з 20-ї до 22-ї години) та 0,4 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години).

В інші періоди часу ціна дорівнюватиме фіксованому тарифу.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів ухвалив рішення знизити тариф на електроенергію для населення до 1,44 грн/кВт за умови споживання до 250 кВт-год на місяць.

Економічна правда