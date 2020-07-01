Змінити постачальника газу: як змінюється процедура з 1 липня

Відтепер замінити компанію-постачальника газу можна буде в два кроки. Якою буде процедура і що саме змінюється для споживачів?

Чим нова процедура зміни постачальника відрізняється від старої? Тепер українці можуть легко змінити постачальника газу. Для цього потрібно буде подати новому провайдеру послуги заявку на приєднання та невеликий пакет документів, що посвідчують особу, право власності або розпорядження помешканням та останню платіжку за доставку газу. Драйвером подальших процесів стає новий постачальник газу, зацікавлений залучити нового клієнта. Людям більше не потрібно йти до діючого постачальника, розривати з ним договір та отримувати довідку про відсутність заборгованості. Нові правила – черговий крок до створення клієнторієнтованого ринку газу. Значно скорочується час самого переходу до нового постачальника. Раніше він тривав до 100 днів, а зараз змінити постачальника можна буде за 4-21 день. Перехід відбудеться автоматично. Під час переходу людині не відключатимуть газ. Змінити постачальника газу можуть мешканці приватних та багатоквартирних будинків.

Куди потрібно йти, щоб змінити постачальника газу? Є два варіанти: або йти до центру обслуговування клієнтів нового постачальника, або подати заявку онлайн на сайті газової компанії. Змінені правила дозволяють підписати її електронним цифровим підписом (ЕЦП), BankID (можна отримати у великих банківських мережах) чи SmartID. В якому форматі приймати документи від клієнта, кожен постачальник газу вирішуватиме самостійно. Очевидно, що у компаній, які хочуть отримати нових клієнтів, процес буде максимально простим та зручним для людей.

Якщо у людини є борг за газ, чи може вона змінити постачальника? До 1 липня у разі наявності боргу за газ змінити постачальника було неможливо. Тепер же боргові зобов’язання не завадять перейти до іншої газопостачальної компанії. Проте перехід до іншого постачальника не означатиме, що борги перед попереднім зникнуть. Якщо клієнт визнає борги, їх потрібно буде сплатити чи реструктурувати. Якщо людина не погоджується з нарахуваннями за спожитий газ, наприклад, через застосування так званих "теплових" коефіцієнтів, то боргове питання можна і потрібно вирішувати в судовому порядку.

Скільки на ринку є компаній, які можуть постачати газ населенню і як їх знайти? Сьогодні компаній-постачальників газц приблизно 50. Всього ліцензії на торгівлю газом мають більше 500 компаній, проте не всі з них побудували необхідну інфраструктуру для роботи з побутовими клієнтами (контакт-центри, системи формування платіжок тощо). Перевірити, чи компанія має право (ліцензію) на постачання газу можна на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Також у компанії, яка працює з побутовими клієнтами, повинен бути діючий веб-сайт. Поки в Україні немає єдиного сервісу, де можна було б порівняти пропозиції різних постачальників. Ймовірно, він з’явиться трохи пізніше, в процесі подальшого розвитку газового ринку. Проте експерти переконують: клієнтам не варто перейматись, нові постачальники самі знайдуть їх, бо зацікавлені залучити споживачів та продавати їм більше газу.

Чи можу я змінити постачальника, якщо мені відрізали газ (попередній постачальник чи облгаз)? В період, коли у споживача відрізаний газ, змінити постачальника газу не можна. Після того, як газопостачання буде відновлене – обмежень стосовно переходу до нової газової компанії не буде.