Ціни на газ встановлені на рік: скільки українці платитимуть у травні

З 1 травня в Україні запрацює новий продукт – річний газовий тариф. Що зміниться для населення та якими будуть ціни на блакитне паливо?

Всі споживачі блакитного палива з 1 травня будуть автоматично переведені на так званий річний газовий тариф. Відповідну постанову Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийняла ще на початку квітня.

З одного боку українці знатимуть скільки платитимуть за газ цілий рік, незалежно від його ціни на світових ринках. З іншого боку постачальники газу, страхуючись від можливих ризиків здорощання блакитного палива у високий сезон закладають у річний тариф більшу вартість, ніж могли б отримати споживачі, наприклад влітку.

І деякі компанії вже це зробили. Більше третини постачальників газу вже з травня підняли ціни для населення вище 10 гривень за кубічний метр. Платити за такими тарифами доведеться до 30 квітня наступного року, хоча в найближчі півроку зміни українці не відчують, через мінімальне споживання газу в низкий період.

Які ціни в рамках річного тарифу запропонували газові трейдери та як обрати найбільш вигідну пропозицію?

Що пропонують постачальники

Квітень - останній місяць дії так званих місячних пропозицій для населення на газ. З 1 травня 2021 року газопостачальні компанії переведуть всіх українців на річний газовий тариф. І ціна блакитного палива буде фіксованою аж по 30 квітня 2022 року.

Якою ж буде вартість газу цілий рік? 26 квітня всі газопостачальні компанії розкрили річні тарифи. І вони виявились дещо вищими ніж можна було очікувати в низький період, коли споживання блакитного палива традиційно падає.

Нагадаємо, в квітні 14 компаній продавали газ населенню по ціні менше 6,99 грн за куб м, 33 - постачальники - рівно по 6,99 грн за куб м, а 17 - вище цієї позначки. Найвищий тариф - 8,85 грн за куб м на цей місяць встановила маріупольська компанія "Азовгаз".

Починаючи з травня найдешевший газ буде в Луцьку. Річний тариф "Евода Трейд", яка є дочірнім підприємством місцевого "Луцьководоканалу" становить 7,88 грн за куб м. Пять компаній ("Черкасигаз Збут", "Уманьгаз Збут", "Нафтогаз України", "Волиньелектрозбут" та "Закарпаття Енергозбут") продаватимуть блакитне паливо по ціні в межах 7,89-7,98 грн за куб м.

З 56 газопостачальних компаній вартість газу на найближчий рік одразу в 21 оператора виявилась вищою 10 грн за куб м. В трьох постачальниках (Чернівецької, Житомирської та Херсонських обласних енергопостачальних компаніях) тариф становить 13,5 грн за куб м.

Чим примітна ціна в 10 грн за куб м? Справа в тому, що в січні 2021 року вартість газу досягла цієї позначки, після чого в ряді українських регіонів розпочалися протести. Їх наслідком стало введення ручного керування тарифами на газ для населення.

Рішенням уряду протягом лютого-березня ціни на блакитне паливо обмежили 6,99 грн за куб м. Знову ринковими ціни стали починаючи з квітня.

Чи можуть споживачі відмовитись від річного тарифу, та платити за місячним тарифом? Так. Більшість газопостачальних компаній, поруч з річним пропонують користувачам місячні та навіть декадні (на 10 днів) тарифи.

І вони суттєво менші за річні. Жоден оператор не встановив ціну газу на травень вище 10 грн за куб м. Найнижчий тариф все в тієї "Евода Трейд" - 7,88 грн за куб м.

Примітно, що ціна на газ для клієнтів "Постачальника останньої надії" (тимчасово забезпечує газом клієнтів, які з певних причин втратили свого постачальника. Наразі цю функцію виконує ГК "Нафтогаз України", ЕП) наступного місяця становитиме 9,57 грн за кубометр.

Ціни "Постачальника останньої надії" є вищими, ніж у більшості компаній, оскільки він по суті страхує проблемних клієнтів, які втратили постачальника. Тому усі його клієнти повинні обрати ринкового постачальника та заключити з ним договір, щоб отримати більш вигідні ціни.

За що ще потрібно сплачувати споживачам газу?

Крім вартості самого газу, окремо, споживачі ще мають сплачувати рахунок за його доставку. Плату за транспортування збирають оператори ГРМ або так звані облгази.

Для кожного з них повинен діяти окремий тариф.

Наприкінці січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановила граничний тариф для облгазів, який становить – 1,79 грн за куб м без ПДВ (20%). Є й оператори, які стягують за свої послуги меншу вартість. Таких компаній в Україні 15.

З повним списком операторів ГРМ та вартістю їх послуг (до обмеження, ЕП) можна ознайомитися за посиланням.

Погода тисне на європейські ціни

Від чого залежить вартість газу для українських споживачів? В першу чергу від світових цін. Так званий ринковий механізм ціноутворення запровадили з 1 серпня 2020 року.

І світові ціни і далі впливатимуть на вартість блакитного палива для українців. Принаймні для тих, хто відмовиться від річного тарифу. Щомісяця, до 25 числа, газопостачальні компанії публікуватимуть ціни на газ на наступний місяць.

А що на світових ринках? Попри завершення опалювального сезону, у квітні ціни на газ на європейському ринку продовжили зростати.

За даними "Української енергетичної біржі", ціни на європейських хабах минулого тижня "мали загальну тенденцією до зростання" і на всіх торгових майданчиках перетнули позначку в 20 євро/Мвт-год (еквівалент 258 дол, або 7190 грн за тисячу куб м, ЕП).

Так, протягом тижня найнижчі котирування спостерігались на нідерландському хабі TTF, які станом на 23 квітня становили 21,69 євро/Мвт-год або 279 дол (7784 грн) за тисячу куб м. На інших хабах спотова ціна була вищою - до 24,41 євро/Мвт-год або 314 дол (8761 грн) за тисячу куб м.

Але світ все ж готується до падіння попиту в низький період. Контракти з поставкою газу через місяць (в кінці травня) в середньому були на 1,2% дешевшими, а з поставкою через три місяці - на 2,7%.

"Погода все ще відіграє ключову роль у попиті на газ: запізнення сезону зниження споживання стримує ціни", - відзначають в УЕБ.

Річний газовий продукт: питання-відповіді

Куди звернутись , щоб перейти на річний тариф?

Подавати додаткові заявки нікуди не потрібно. Річний тарифний план діятиме як базовий і всі споживачі, які до цього користувалися місячними пропозиціями, автоматично будуть переведені на річні продукти.

Вказані ціни діятимуть весь рік?

Ні. Відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг річні ціни на газ ще можуть бути переглянуті. Але вартість газу може бути змінена лише в сторону зниження.

Якщо я отримую субсидію, на мене розповсюджується річний тариф?

Так. Річні продукти доступні для всіх, в тому числі для отримувачів пільг та субсидій.

Я можу змінити тариф чи постачальника?

Так, за бажанням кожен клієнт зможе змінити річний тарифний план на будь-який інший (декадний (на десять днів), місячний або квартальний, ЕП), так само – як і змінити самого постачальника на того, який запропонує кращу ціну та сервіс.

Як платити за "річним" тарифом?

Оплату необхідно здійснювати не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим. Річна сума розбивається на кількість місяців постачання і здійснюється рівними платежами щомісяця.

Фото на головній: ua.depositphotos.com