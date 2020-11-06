Марченко: Україна виконала 4 із 10 із структурних маяків Меморандуму з МВФ

Міністерство фінансів очікує до кінця цього року транш від МВФ у межах чинної програми Стенд-бай, за словами міністра Сергій Марченка, Україна вже виконали 4 структурні маяки програми із 10.

Про це Марченко заявив в інтерв'ю виданню "Мінфін".

"Є сподівання, що ми отримаємо кошти ще у 2020-му, принаймні ми робимо все для цього можливе", - розповів міністр.

За його словами, Україна вже виконала 4 структурні маяки програми, і виконання ще двох - на фінальній стадії.

"Ми вже виконали чотири із десяти структурних маяків Меморандуму з МВФ. Проведено роботу зі скорочення непрацюючих кредитів. Приміром, у вересні частка проблемних кредитів (NPL) у банківському секторі зменшилась з 48% до 45,6%. Нарешті запущено ринок газу для приватних споживачів, які тепер можуть самостійно обирати постачальника газу.

Також виконані завдання з реформування митниці і податкової - створені єдині юридичні особи, вдосконалено статут НАК "Нафтогаз" і внесені зміни в положення, яким регулювалися заробітні плати наглядових рад і правлінь державних компаній. Це, до речі, було одним із проблемних питань, і зараз воно знято (прийнято постанову КМУ від 26 жовтня 2020 року № 996 "Деякі питання оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки")", - зазначив Марченко.

Він додав, що виконання ще двох структурних маяків фіналізуються.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги.

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

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Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

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