"Тільки на 2-4 тижні локдауну": Милованов пояснив свою позицію щодо "друку грошей"

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що "друк грошей" потрібен лише для підтримки бізнесу при запровадженні жорсткого локдауну на 2-4 тижні.

Про це він написав у Facebook.

"Мій коментар про фінансування і "друк грошей" стосується виключно ситуації з локдауном в найближчі два тижні. Уряд пропонує ввести локдаун вихідного дня, тобто наполовину локдаун. Моя позиція - ввести набагато жорсткіший локдаун, але на багато коротший час - на 2,4 тижні. Для того, щоб збити швидкість розповсюдження захворювання. Це найкритичніше.

Замість того, щоб давати пожежі потрохи горіти і розгоратися, її треба жорстко погасити і жити нормально. Тож замість довгострокового каратину вихідного дня краще зробити кілька тижнів жорсткого локдауну", - пояснив Милованов.

За його словами, за ці 2-3 тижні жорсткого локдауну потрібно заплатити бізнесу за їхні втрати.

"З одного боку, нам потрібно щоб люди перестали хворіти, з іншого - щоб вони не збанкрутували. Як це можна зробити? Жорстко закрити бізнеси і дати людям гроші за рахунок майбутнього. Це означає, що дефіцит бюджету потрібно збільшити. Але це все - тільки 2-4 тижні", - вважає ексміністр.

"На жаль, ситуація така, що бюджетний дефіцит досить високий зараз, подобається це нам чи ні. Ніхто правду не каже. Але в якійсь формі гроші потрібно буде "надрукувати". МВФ швидко не буде, а отже, треба буде шукати канали фінансування.

Ці канали можуть бути такі: резерви Нацбанку ("в лоб" не зробиш, але можна) або просто збільшити кількість грошей в економіці без того, щоб палити резерви НБУ. Можна по максимуму витиснути грошей із державних підприємств, з податків, зменшувати видатки державного бюджету (хоча зменшувати видатки під час кризи - дуже погана ідея). Потрібно тримати цей борг, фіннасувати видатки. Всі розуміють, що це складно. Тому краще, щоб локдаун був короткий, жорсткий, але з підтримкою для бізнесу на ці 2-3 тижні", - додав він.

Милованов зазначив, що у своєму коментарі мав на увазі фінансування цих чотирьох тижнів локдауну.

"Емісія в якійсь формі відбувається постійно. Звичайно, якщо її взяти за концепцію, за принцип і сказати, що ми будемо фінансувати дефіцит бюджету в 700 млрд запозичень через друк грошей - все розвалиться, буде криза.

Але якщо ми говоримо, що нам просто потрібно знайти гроші для фінансування короткого жорсткого локдауну, на мою думку, це буде виправданим. Такий масштаб друку грошей додасть 0,5% додатково до інфляції", - написав він.

Нагадаємо:

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив про необхідність емісії коштів для надання фінансування підприємствам на час пандемії.

Раніше Милованов у статті з економістом Юрієм Городніченком писав, що будь-які вигоди від "продуктивних емісій" мають короткостроковий характер, "тоді як втрати можуть бути руйнівними".

По-перше, метою НБУ є забезпечення стабільної купівельної спроможності гривні. Однак вірогідним наслідком "продуктивної емісії" є знецінення гривні і, як наслідок, вищий інфляційний тиск на національну валюту і потенційне зниження доходів населення.

По-друге, наслідки будь-якої експансивної монетарної політики є лише тимчасовими. У довгостроковій перспективі між емісією та рівнем безробіття зв'язку немає, згідно з аналізом Мілтона Фрідмана і Едмунда Фелпса.

По-третє, високий рівень корупції в значній мірі породжується повсюдним втручанням уряду в економіку, що створює можливості для хабарів, зловживання службовим становищем та інших форм корупції.

Автори нагадують, що на початку 1990 років наслідками "продуктивної емісії" стали гіперінфляція і крах економіки.

Економічна правда