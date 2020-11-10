Товарообіг цьогоріч скоротився на 9%

За 10 місяців 2020 року товарообіг становить 82,7 мільярда доларів. Це на 8 мільярдів, або 9%, менше за минулорічні показники відповідного періоду.

Про це повідомляє прес-служба Держмитниці.

Імпорт цьогоріч скоротився на 12% та становить 43 мільярди доларів. Експортували товарів на 5% менше, тобто понад 39 мільярдів. Сальдо становить 3,4 мільярда доларів.

Найбільше товарів ввозять з країн Євросоюзу - 44%. Імпортували переважно палива та нафтопродукти (15%); ректори, котли, машини та обладнання (11%) та наземний транспорт (10%).

Експортують найбільше товарів також до країн ЄС. Переважно це зернові культури (19%), чорні метали (16%) та жири й олії (11%).

Економчна правда