Склад Комісії з регулювання азартних ігор готовий до повноцінної роботи

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Уряд призначив ще двох членів Комісії з регулювання азартних ігор. Тепер комісія має достатній склад для роботи та ухвалення рішень.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Після проведення спецперевірки призначено ще двох членів комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Фактично вже є призначені голова та чотири члени, тобто комісія може розпочинати свою роботу. Це достатньо для того, щоб вони ухвалювали свої перші рішення, формували апарат та перезапускали цей важливий орган державного управління", - повідомив Міністр Кабміну Олег Немчінов під час брифінгу.

До складу комісії призначили Олексія Ботезата та Христину Дутку-Гефко. З ними укладуть контракт про проходження державної служби на період дії карантину.

Нагадаємо:

Раніше Олег Немчінов повідомив, що для роботи Комісії з регулювання азартних ігор необхідно 5 членів комісії.

Керівник Комісії по гральному бізнесу Іван Рудий розраховує, що цей ринок запрацює 15 грудня, але, за його словами, все залежить від того, коли Кабмін погоджує ліцензійні умови.

На посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей обрали Івана Рудого, а членами Комісії обрали Олену Водолажко та Євгена Гетьмана, на інші посади членів Комісії оголосили додатковий добір.

У НАЗК повідомляли, що впровадження закону про гральний бізнес у чинній редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів і зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.