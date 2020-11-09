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НБУ видав банкам понад 50 мільярдів "рефінансу"

Понеділок, 9 листопада 2020, 19:45
 

6 листопада Національний банк задовольнив заявки чотирьох банків на аукціоні з рефінансування на термін до 90 днів. Загальна сума - 563,6 мільйона гривень, ставка - 6% річних.

Про це йдеться в даних НБУ.

Назви банків-реципієнтів не повідомляються.

Починаючи з 30 квітня Нацбанк провів 25 аукціонів з 90-денного рефінансування на загальну суму близько 28,72 млрд грн.

Крім того, починаючи з 8 травня Нацбанк провів шість тендерів з рефінансування на строк від року до п'яти років загальну суму близько 21,37 млрд грн.

Наступний аукціон з 90-денного рефінансування і на термін від року до п'яти років відбудеться 13 листопада.

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Економічна правда

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рефінансування банки НБУ фінансова криза

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