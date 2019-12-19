Гончарук доручив Маркаровій заблокувати виплату низки видатків

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року. Мова йде про так звані незахищені видатки – видатки розвитку, на ремонт та будівництво.

Про це йдеться в дорученні уряду, яке є в розпорядженні ЕП.

"Забезпечити тимчасове, до кінця року, припинення проведення Казначейством платежів та реєстрації бюджетних зобов’язань щодо видатків та надання кредитів загального фонду держбюджету (крім захищених видатків бюджету)", - йдеться в документі.

В документі мова про те, що така економія дозволить бюджету вийти на запланований обсяг дефіциту.

Виплати пенсій, зарплат, видатків на обслуговування держборгу цей "стоп" не торкнеться. Це вже вдруге за останні півроку Мінфін призупиняє проведення певної частини видатків.

Влітку цього року Кабмін затримав містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток на прохання керівника офіса президента Андрія Богдана.

Галина Калачова, ЕП