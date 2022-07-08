Курс долара знову росте в обмінниках: що відбувається

getty images

Курс іноземних валют, зокрема долара США, на готівковому валютному ринку України зростає вже три дні поспіль. Ймовірно, це пов'язано з рішенням найбільших банків запровадити "ринковий" курс для безготівкових операцій.

Як свідчать дані порталу minfin.com.ua, курс долара у готівкових небанківських обмінниках почав зростати з 6 липня. Так, якщо 5 липня він складав в середньому 35,2/35,35 грн за долар, то 6 липня подорожчав до 35,4/35,55 грн за долар, а вже 8 липня середній курс складає 35,8/36,07 грн за долар.

У банківських обмінниках готівковий долар також подорожчав: з 35,0/35,5 грн за долар 5 липня до 35,5/36,1 грн за долар 8 липня.

В чому причина?

Більшість опитаних ЕП експертів сходяться на думці, що різкий стрибок курсу долара на готівковому ринку пов'язаний з тим, що великі банки вирішили відмовитися від зниженого курсу, який діяв для безготівкових операцій.

Саме 5 липня про це рішення повідомив ПриватБанк, який з 6 липня скасував знижений курс долара для безготівкових валютних операцій. Раніше за таким курсом можна було, наприклад, знімати гроші з гривневих карток за кордоном. Ймовірно, щонайменше частина такої валютної готівки поверталася назад в Україну та продавалася небанківськими валютними обмінниками.

"На чорний ринок же готівкова валюта якось потрапляє? Цілком ймовірно, що саме через ПриватБанк. Приват був тим "містком", який забезпечував перехід з офіційного ринку на неофіційний. І тепер цей перехід став дорожчим", — відзначає аналітик Dragon Capital Сергій Фурса.

Роль так званих "карткових туристів" у зростанні курсу долара на готівковому ринку підтверджується й непрямими методами. Зокрема, як зауважив співзасновник monobank Олег Гороховський, після рішення ПриватБанку підвищити курс для безготівкових операцій зросла популярність додатку Sense SuperApp, який є інтернет-банком "Альфа-банку".

ВІДЕО ДНЯ

"Карткові туристи перемістилися до "Альфа-банку", який продає валюту найдешевше і він відразу став номер один за скачуванням на маркетах", — відзначає він.

Що кажуть в НБУ?

У відповідь на запит ЕП у Національному банку пояснили, що ще зарано аналізувати причини коливань курсу долара на валютному ринку.

"Ураховуючи, що курс у готівковому сегменті валютного ринку визначається обсягами попиту та пропозиції на ньому, причиною коливань є переважання попиту на валюту над її пропозицією.

Водночас для того, щоб дати достовірну оцінку щодо факторів, які впливали на попит та пропозицію валюти, аналіз ситуативних коливань, які спостерігаються на ринку упродовж неповних двох днів, є недостатнім", - повідомили там.

Які ще передумови росту готівкового долара?

Рішення банків скасувати "спеціальний" курс для безготівкових операцій скоріше стало тригером для росту курсів на готівковому ринку. Водночас загальна ситуація в економіці також тисне на валютний ринок та сприяє росту курсу долара.

"В умовах повномасштабної війни, що продовжується у нас в активному режимі і не збалансованості валютного ринку, через низку обʼєктивних причин, зберігаються девальваційні очікування, які тиснуть на готівковий курс", - розповів Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "БАНК АВАНГАРД".

"Долар дорожчає до гривні тому ж, чому і до інших валют — через підняття ставок ФРС. І через те, що у нас війна, висока інфляція, золото-валютні резерви вичерпуються. Відбувається повзуча девальвація, про яку ми кажемо давно", — вважає асоційований експерт CASE-Україна Євген Дубогриз.

У часи невизначеності та високої інфляції, рівень якої у червні склав 21,5% (порівняно з червнем 2021 року) населення намагається зберегти свої заощадження, конвертуючи їх в іноземну валюту, яку вважають "більш надійною". Хоча просте перекладання коштів у долари не збереже їх від знецінення, адже від високої інфляції наразі страждає увесь світ: і США, і Єврозона, і Швейцарія, і Британія.

Зменшити цей тиск на гривню на готівковому ринку могли б допомогти вищі ставки за гривневими фінансовими інструментами. Зокрема, вищі ставки за депозитами та за облігаціями уряду.

Водночас, як показав аналіз ЕП, великі банки не поспішають підвищувати ставки за депозитами для населення. Уряд також навідріз відмовляється підвищувати ставки за ОВДП, віддаючи перевагу використанню емісійної гривні від НБУ.

Активізація "друку" грошей Нацбанком також могла сприяти подальшому росту курсу валют на готівковому ринку, адже закладає у населення та бізнесу очікування більших темпів інфляції гривні.

Наразі практично вся емітована гривня абсорбується за рахунок продажу валюти із резервів НБУ. Критичне зменшення золотовалютних резервів закладає очікування подальшого знецінення гривні. Ці очікування, ймовірно, впливають на настрої на готівковому валютному ринку.

Готівковий курс не ринковий

Починаючи з 24 лютого в Україні фактично не функціонує валютний ринок у тому вигляді, у якому він існував до війни. Переважну більшість операцій на ньому раніше складали операції імпортерів та експортерів, а також інших великих гравців (зокрема іноземних інвесторів, які купували гривневі ОВДП).

Наразі ж операції імпортерів та експортерів відбуваються за фіксованим офіційним курсом гривні 29,25 грн за долар. За цим курсом імпортерам продає валюту безпосередньо Нацбанк із золотовалютних резервів. Так само за офіційним курсом свою валютну виручку продають експортери.

Така фіксація курсу допомагає стримувати ціни на імпортні товари, передусім пальне, вартість якого, у свою чергу, впливає на інші ціни.

На готівковому ринку курс формується переважно за рахунок попиту та пропозиції населення, які є у рази меншими, аніж попит та пропозиція імпортерів та експортерів. Тому курс на готівковому ринку не відображає ситуації в економіці.

Ба більше, як показала практика, готівковий курс більш схильний до впливу валютних спекулянтів та різноманітних "карткових туристів". Натомість банківський регулятор має обмежений вплив на формування цього курсу та зменшення впливу спекулянтів на його формування.

Читайте також: Багато гривні не буває. Чому НБУ увімкнув на повну "друкарський верстат" та які будуть наслідки?





