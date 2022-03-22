Відтік мізків та плагіат IKEA: підсумки на економічному фронті 22 березня

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Майже місяць тому цивілізаційний розвиток російської федерації офіційно розвернувся на 180 градусів: замість руху у напрямку прогресу, росія вирішила повернутися у попередні, давно забуті епохи.

Варварське вторгнення в Україну, облога українських міст та створення штучної гуманітарної катастрофи небаченого досі масштабу показали світові справжнє обличчя росії.

Як наслідок, численні міжнародні компанії ухвалили рішення вийти з російського ринку та не підтримувати своїми податками подальшу агресію проти українського народу.

І якщо одним росіянам повернення до Радянського Союзу здається мрією всього життя, для інших втрата доступу до західних сервісів та товарів стала поштовхом емігрувати з країни.

Тисячі молодих прогресивних росіян вже скоро можуть приєднатися до іншого класу російського суспільства, яке першим зрозуміло, що робити в росії нема чого — олігархів. Щоправда, наразі ці олігархи потрапили під приціл Заходу: за їхніми активами оголосили справжнє полювання за мовчазну підтримку війни.

Гроші збанків, росіяни з країни

Початок війни проти України став справжнім шоком для росіян. Хоча офіційно більшість населення агресора підтримують військові дії проти суверенної, незалежної країни, проте глибоко всередині вони розуміють наслідки таких дій своєї влади. Тому почали голосувати проти війни гаманцями.

За підсумками лютого 2022 року обсяги вкладів росіян у російських банках зменшилися на 1,2 трлн рублів. Це стало найбільшим відтоком коштів з банківської системи з часів Світової фінансової кризи 2008 року.

На те, аби вивести таку значну суму депозитів, яка склала 3,5% всіх вкладів росіян у банках, населенню рф знадобилося лише 3 робочих дні - саме стільки часу минула від початку вторгнення до початку березня.

Ймовірно, що у березні, коли проти росії запровадили жорсткі економічні санкції, а російський центробанк ввів жорсткі валютні обмеження, кошти з банківської системи потекли з новою силою.

Хоча керівництво центробанку росії запевняє, що паніки на ринку немає, а в останні декілька тижнів "гроші почали повертатися на банківські вклади".

Частину грошей з банківських рахунків у росії могли зняти російські айтівці. Особливо після того, як побачили, як з російського ринку почали тікати усі компанії, які були невід'ємною частиною їхнього побуту.

У російській асоціації електронних комунікацій заявили, що з території країни-агресора виїхало близько 50-70 тисяч ІТ-фахівців. Крім цього, там очікують другої хвилі еміграції айтівців на 100 тисяч осіб.

Серед цих айтівців напевне були співробітники російського офісу Google. Компанія, яка й надалі працює на території рф та не закриває там свого офісу, тижнями могла вивозити своїх працівників за кордон.

Як саме ІТ-фахівці покидають росію наразі сказати складно, оскільки прямого авіасполучення між рф та цивілізованим світом наразі майже немає. Російські авіакомпанії не ризикують літати за кордон, побоюючись арешту літаків, які вимагають назад західні лізингодавці.

Одна компанія — Red Wings — таки вирішила повернути свої літаки Airbus, щоб уникнути арешту своїх літаків Sukhoi Superjet під час польотів за кордон.

Тим літакам, які продовжуватимуть літати над росією, здійснювати польоти залишилося недовго: світові виробники масово відмовляють у постачанні нових запчастин. Не завозять на територію країни-агресора навіть вже передплачені.

Полювання на олігархів

Поки цивільна авіація росії бореться за своє виживання та загрожує пасажирам розваленням літаків прямо у польоті, на приватний авіафлот вже активно полюють країни Заходу.

Острів Мен, що є однією з найбільш популярних юрисдикцій для приватних літаків, зняв з реєстрації 8 повітряних суден російських олігархів, зокрема і тих, що не потрапили під санкції. Серед "щасливчиків" співвласник USM Алішер Усманов, співвласник "Северсталі" Алєксєй Мордашов та власник клубу "Челсі" Роман Абрамовіч.

Тим часом у Фінляндії місцева влада затримала 21 яхту через підозру, що судна можуть належати підсанкційним особам. Якщо митниця отримає достатню впевненість у їх належності, то відомство з примусового стягнення боргів зможе заморозити це майно.

Аби уникнути такої долі, олігарх Роман Абрамович вирішив перегнати свої 2 суперяхти до Туреччини, яка не приєдналася до санкцій заходу проти росії.

Також на Заході активно полюють на нерухомість російських олігархів. Зокрема, у Швейцарії арештували апартаменти співвласника "Альфа-Банку" Пьотра Авена. Нейтральна Швейцарія є центром з управління активами і торгівлі російськими товарами. За оцінками банкірів, у банках країни зберігається до 213 млрд дол російського капіталу.

"ИДЕЯ" замість IKEA та нова свастика замість кави

У вівторок, 22 березня бойкот росії тим чи іншим чином оголосили одразу 6 компаній.

Лідером стала найболючіша для агресора сфера – енергетика. Одразу дві компанії вирішили не укладати нові контракти на поставку російських енергоресурсів – нідерландська Eneco відмовляється від російського газу, а французька TotalEnergies після публічних звинувачень не буде закуповувати російську нафту.

Крім того, ArcelorMittal SA вирішив не використовувати російську залізну руду та вугілля для виробництва сталі.

Також зміни торкнулися фінансового, фармацевтичного та телекомунікаційного ринків РФ. Китайська платіжна система Alipay відключила користувачів з картками підсанкційного Сбербанку.

Фармкомпанія Novartis стала п’ятою, хто зупиняє нові клінічні випробування в росії, що значно ускладнить вихід нових ліків на російський ринок. Продажі продукції та інвестиції в росії зупинив японський виробник телекомунікаційного устаткування NEC.

Вперше за останні дні з’явилися і кейси зради. Фінський виробник шин Nokian Tyres вирішив не закривати російський завод, а французький автовиробник Renault відновив роботу заводу в Москві. З останнім ймовірно злий жарт зіграли тісні зв’язки з французьким урядом.

Транспортна галузь агресора теж стикається з проблемами. Так, Siemens зупинив контракт на поставку нових електропоїздів "Сапсан" для російської залізниці.

Судячи з усього, імпортозаміщення в РФ обмежиться реєстрацією поганих копій світових торгових марок. За "Дядей Ваней" замість McDonald’s в Роспатенті з’явилися заявки на торгову марку "ИДЕЯ", яка повністю повторює вигляд бренду IKEA.

Скористалися і зупинкою поставок кави Nespresso компанії Nestle – замість неї Роспатент може зареєструвати товарний знак Nezpresso зі свастикою 21-го сторіччя.