ArcelorMittal вилучив російську сировину з виробництва сталі

Найбільший європейський виробник сталі ArcelorMittal SA вилучив російську сировину зі свого ланцюга поставок після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Росія була серед ключових постачальників залізної руди та вугілля для доменних печей у Європі, відтак ArcelorMittal знадобилося три тижні, аби зупинити поставки.

Компанія поянила, що раніше близько п’ятої частини вугілля для своїх європейських заводів отримувала з Росії. Згідно з річним звітом, компанія також купувала залізну руду в "Металлоінвеста" підсанкційного олігарха Алішера Усманова.

"Тепер ми незалежні", — заявив Герт Ван Поелворде, європейський генеральний директор ArcelorMittal в інтерв’ю виданню. "На третій квартал нам потрібно купити трохи більше сировини у неросійських постачальників. Але це не велика проблема".

Він вважає, що війна в Україні змінить світові потоки сировини: протягом кількох місяців Росія перенаправить експорт вугілля з Європи до Китаю, який, у свою чергу, буде купувати менше палива з Австралії.

Компанія індійського бізнесмена Лакшмі Міттала працює також в Україні та володіє заводом ArcelorMittal Кривий Ріг (раніше – "Криворіжсталь").