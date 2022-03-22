Японський телеком-гігант NEC призупинив продажі та інвестиції в РФ

Японська телекомунікаційна компанія NEC Group призупинила усі майбутні продажі продуктів і послуг, а також - майбутні інвестиції в РФ.

Про це йдеться у заяві компанії.

"NEC Group хоче висловити співчуття всім, хто постраждав від трагічної ситуації в Україні, і наші думки особливо з родиною співробітників NEC group, які називають цей регіон домом.

Ми щиро сподіваємося, що мирні, безпечні та безпечні умови поновляться якнайшвидше", - заявили в компанії.

Там нагадують, що американська "дочка" корпорація - Netcracker Technology - оперує сайтами розробки програмного забезпечення в Україні.

"Netcracker Technology реалізувала низку ініціатив з надання допомоги та підтримки своїм працівникам в Україні та їхнім родинам, включаючи допомогу в евакуації та забезпеченні житлом, їжею, водою, товарами та запасами. На сьогодні понад 700 наших українських співробітників та їхніх сімей переміщено в безпечніші місця в Україні та за кордоном", - додали в NEC.

"Крім дотримання правил уряду Японії та міжнародного співтовариства, NEC Group призупинила всі майбутні продажі продуктів і послуг, а також майбутні інвестиції в Росії", - підкреслили в компанії.

Крім того, NEC Group передасть 500 тисяч євро Всесвітній продовольчій програмі Організації Об’єднаних Націй (WFP) "на гуманітарну допомогу постраждалим від кризи в Україні та прилеглих районах".

Кожна компанія NEC Group збирає пожертви від співробітників з усього світу.

NEC - японська корпорація, виробник електронної, комп'ютерної техніки, телекомунікаційного устаткування, одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній.

Економічна правда