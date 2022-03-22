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Google почав негласно вивозити співробітників з Росії – Bloomberg

Вівторок, 22 березня 2022, 17:38

Google не закрила офіс у Росії, але останніми тижнями почала вивозити співробітників, які вирішили виїхати з країни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в компанії.

Невідомо, куди релокують працівників. Представник Google відмовився від коментарів.

У московському офісі Google працювало 244 особи. Також, за словами джерела, компанія вивезла із країни співробітників київського офісу, у ньому працювало близько 50 осіб.

За внутрішніми документами Google, з яким ознайомився Bloomberg, компанія "працює цілодобово, щоб забезпечити безпеку та іншу підтримку" працівникам в Україні.

Нагадуємо:

3 березня Роскомнадзор вимагав від Google припинити поширення "неправдивих" рекламних повідомлень на YouTube з "дезінформацією" про війну Росії в Україні.

10 березня YouTube повністю припинив монетизацію для авторів.

18 березня Роскомнадзор назвав дії адміністрації YouTube "терористичними" через поширення на платформі погроз на адресу росіян.

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Google Росія Москва

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