Швейцарія арештувала розкішні апартаменти російського олігарха Авена

Швейцарська влада арештувала розкішні апартаменти в горах, які, як вважається, належать російському олігарху Петру Авену.

Про це пише Reuters.

Управління майна кантону Берн повідомило, що квартира належить Авену, якого Швейцарія назвала близьким соратником президента РФ Володимира Путіна і основним акціонером групи, що володіє найбільшим приватним банком Росії Альфа.

Як пише місцеве видання NZZ am Sonntag, квартира з трьома спальнями знаходиться на пʼятому поверсі VIP-комплексу на гольф-курорті.

Авен не відповів одразу на запит агентства про коментар, але минулого місяця заявив, що буде оскаржувати "необгрунтовані" санкції ЄС, до яких приєдналась і Швейцарія.

Видання нагадує, що нейтральна Швейцарія є центром з управління активами і торгівлі російськими товарами.

За оцінками банкірів, у банках країни зберігається до 213 млрд дол російського капіталу.

Раніше Євросоюз вирішив застосувати санкції проти Фрідмана та Авена через агресію РФ проти України. На початку березня в пресслужбі банку повідомили, що це рішення не вплине на операційну діяльність Альфа-банку.

Згодом там заявили, що Фрідман та Авен передадуть свої частки в банку українським особам, яких погодить НБУ.

Національний банк України визнав акціонерів українського Альфа-банку Михайла Фрідмана та Пьотра Авена такими, які втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу в банку.

Економічна правда