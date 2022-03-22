Siemens призупинив контракт із РФ на поставку нових електропоїздів "Сапсан"

Німецький концерн Siemens повідомив Російську залізницю (РЖД) про призупинення контракту на покупку високошвидкісних електропоїздів "Сапсан".

Про це заявив глава правління РЖД Олег Білозеров, пише "Новая газета".

За його словами, переговори з Siemens велися "до останнього моменту", і компанія "шукала варіанти продовження дії". При цьому договір з обслуговування поїздів залишається чинним.

Білозеров зазначив, що минулого року РЖД придбала три нові потяги "Сапсан", яким ще належить пройти сертифікацію.

"Ми вважаємо, що незалежно від того, як складатиметься ситуація, ми до літа постараємося до Санкт-Петербурзького форуму запустити новий рухомий склад", - додав він.

"Сапсани" - ми припускаємо, ходитимуть. Якщо виникатимуть якісь нюанси, значить, відповідно, запчастини допрацьовуватимемо, шукатимемо варіанти, як це працюватиме", - резюмував Білозеров.

Про те, що Siemens продовжить техобслуговування поїздів "Сапсан" і "Ластівка", компанія повідомляла минулого тижня. При цьому на початку березня концерн призупинив інвестиції у новий бізнес у Росії.

Економічна правда