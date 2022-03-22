Росію залишили 50 тисяч айтівців, ще 100 тисяч готуються

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З Росії поїхали 50-70 тисяч ІТ-фахівців, ще 100 тисяч можуть залишити країну.

Про це заявив директор Російської асоціації електронних комунікацій Сергій Плуготаренко на засіданні профільного комітету Державної Думи РФ.

Про які часові рамки йдеться – не повідомляється.

"Головний пріоритет – зупинити відтік кадрів. Із Росії вже поїхали 50-70 тисяч ІТ-фахівців. За найнегативнішого прогнозу під час "другої" хвилі Росію можуть покинути ще понад 100 тисяч фахівців", – заявив Плуготаренко.

В асоціації вважають за необхідне вживати стимулюючих заходів для зміни тенденції та пошуку нових ринків збуту "на сході".

Серед необхідних заходів РАЕК пропонує "заспокоїти ІТ-громадськість відсутністю планів щодо подальшої ескалації відносин з міжнародними ІТ-гравцями" та запустити план "централізованої офіційної релокації в низку країн, з якими у РФ є домовленості про співпрацю щодо тимчасового переміщення ІТ-фахівців та ІТ-компаній".

Економічна правда