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Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві

Вівторок, 22 березня 2022, 10:32

Французький автовиробник Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві.

Про це пише Reuters з посиланням на речника компанії.

Наприкінці лютого Renault призупинив роботу на своєму автоскладальному заводі в Москві, заявивши, що це сталося через "вимушену зміну існуючих логістичних маршрутів". 

Рішення Renault відновити виробництво має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, кажуть джерела, на які посилається Reuters.

Renault володіє контрольним пакетом акцій автовиробника АвтоВАЗ (близько 40 тис працівників).

На московському заводі Renault збирає для Росії кросовери Duster, Arkana і Kaptur і позашляховик Nissan Terrano.

Економічна правда

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авто Росія

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