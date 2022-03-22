Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві
Французький автовиробник Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві.
Про це пише Reuters з посиланням на речника компанії.
Наприкінці лютого Renault призупинив роботу на своєму автоскладальному заводі в Москві, заявивши, що це сталося через "вимушену зміну існуючих логістичних маршрутів".
Рішення Renault відновити виробництво має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, кажуть джерела, на які посилається Reuters.
Renault володіє контрольним пакетом акцій автовиробника АвтоВАЗ (близько 40 тис працівників).
На московському заводі Renault збирає для Росії кросовери Duster, Arkana і Kaptur і позашляховик Nissan Terrano.
Економічна правда
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