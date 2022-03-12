Найбільша криза з 1990-х та проблеми друзів путіна: підсумки економічного фронту 12 березня

Сьогодні росіян позбавили і компанії зліва, і справа, а ще – кіно і 35 міяльрдів доларів getty images

24 лютого світ увійшов у нову реальність. Напад росії на Україну, який місяцями, а то й роками планувався у стінах кремля, став причиною тектонічних змін у глобальній економіці. Останні за значущістю можуть бути такими ж сильними, як і пандемія коронавірусу 2020-ого року.

Війна в Україні вже призвела до порушення ланцюгів постачання на сировинних ринках, а також, ймовірно, призведе до голоду у багатьох регіонах планети, зокрема у країнах Африки.

Вже сьогодні світ пожинає плоди цієї війни у вигляді рекордного зростання цін на нафту та зернові, а також ще сильнішого зростання глобальної інфляції.

Вища інфляція вимагатиме від центральних банків більш жорсткої монетарної політики, сильного підвищення відсоткових ставок та, як наслідок, повільніших темпів відновлення економіки після коронакризи.

Звісно, наслідки для світової економіки будуть набагато менш болючими, аніж для економіки України. Десятки мільярдів доларів лише прямих втрат від знищення цивільної інфраструктури — це ціна, яку Україна платить за право бути вільною. Ще жахливіша плата — життя тисяч українців, які загинули від рук терористичної армії росії.

Однак агресія країни-бензоколонки не залишила без втрат і російську економіку. Яких саме ударів вона отримала протягом 12 березня?

Рецесія за війну

На території росії все спокійно. Ні обстрілів мирних міст, ні підірваних мостів та доріг, ні зруйнованих будинків, ні зупинених через війну підприємств.

Попри це, економіка країни-агресора наразі зазнає найбільшої кризи з часу оголошення дефолту наприкінці 1990-х. Все завдяки жорстким економічним санкціям, які проти росії запровадили союзники України по демократичному табору.

За попередніми підрахунками Bloomberg ВВП росії вже скоротилося на 30 млрд доларів. Ще 5 млрд доларів росія втратила у вигляді військової техніки, яку відправила на убій в Україну. Попередній прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП Росії за весь 2022 рік приблизно на 9%.

Прогнози економістів на наступний сильно відрізняються: одні прогнозують рецесію на 15%, інші — на 7%. Зрозуміло одне: якщо росія не припинить своєї згубної діяльності для світу, то під тиском санкцій її економіка скорочуватиметься небаченими досі темпами.

Подібне скорочення свого часу спіткало економіку Ірану, проти якого США та Європа також запровадили жорсткі санкцій. За приблизними підрахунками, його ВВП за перший рік жорстких санкцій впав на 10-24%, а у наступні 3 роки скоротився на 38%.

Ймовірно, темпи рецесії лише пришвидшаться після того, як росія офіційно опиниться у дефолті. Наразі всі провідні рейтингові агенства — Fitch, Moody’s та S&P — вже оцінюють рейтинг росія як близький до дефолту або ж вказують, що "дефолт неминучий".

Боляче "друзям" путіна

Тим часом захід вирішив всерйоз взятися за активи російських олігархів, особливо ті, які знаходяться у "загниваючій" Європі. Першим "під роздачу" потрапив роман абрамович та його футбольний клуб "Челсі".

Футбольний клуб — це дорога іграшка олігарха, ознака його багатства, що має підкреслювати його статус. І схоже, що зараз ця "іграшка" зламалася.

Так, після запровадження санкцій проти абрамовича футболісти "Челсі" серйозно розмірковують про те, аби припинити контракти з клубом. Водночас конкуренти клубу уважно вивчають ситуацію, аби переманити цих гравців.

Англійська прем'єр-ліга відсторонила власника ФК "Челсі" Романа Абрамовича, проти якого запровадили санкції, від управління клубом. Банк Barclays тимчасово заблокував банківський рахунок ФК "Челсі" у зв'язку із санкціями проти власника клубу Романа Абрамовича.

Поки Британія завдає незручностей "Челсі", у Європі вже активно арештовують яхти російських олігархів, а також розшуковують інше їхнє майно. З такими темпами, пересидіти за кордоном період повернення росії до 1917 року у найбагатших росіян більше не вийде.

"Мультик про Ваню" замість нового "Людини-павука"

Не дивлячись на вихідний день, компанії продовжували приймати доленосні рішення про розірвання бізнес-зв’язків з росією. Ринок залишають без своїх товарів та послуг 8 компаній.

Ще три компанії – агрогіганти Cargill і ADM та виробник засобів гігієни Colgate-Palmolive – скорочують бізнес, але не виходять повністю з ринку та планують і далі постачати та виробляти основну продукцію.

Втрати у робочих місцях теж є – через рішення німецького виробника віконного профілю Rehau припинити діяльність на росії роботу можуть втратити більше 1000 співробітників заводу та офісу компанії.

Сьогоднішні заяви великою мірою стосувалися змін на фінансовому ринку агресора. По-перше, німецький Commerzbank приєднався до свого конкурента Deutsche Bank та заявив про згортання існуючого бізнесу на росії та відмову від нових проектів на ринку.

По-друге, перестає працювати з російськими клієнтами платіжна система MoneyGram, а PayPal попередив клієнтів, що припиняє обслуговувати електронні гаманці росіян з 18 березня.

Продавці та покупці з росії не зможуть скористатися одразу двома міжнародними онлайн маркетплейсами – послугами платформ eBay та Etsy. Крім того, доступ до своїх сервісів для клієнтів з росії закривають розробник систем точного землеробства Ag Leader та лідер у сфері кібербезпеки Imperva.

Друга з "Великої п’ятірки" кіностудій – Sony Pictures – зупиняє розвиток російського сегмента бізнесу та відтерміновує цифрові релізи своїх фільмів.

Ну і приз за блискавичну зміну позиції сьогодні отримує Qazaq Air – авіакомпанія за день встигла повідомити про призупинення рейсів у росію через відсутність страховки, а вже наприкінці дня відновити польоти з 13 березня.