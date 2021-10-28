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Нафтогаз отримав 1,7 мільярда збитку за пів року – звітність

Четвер, 28 жовтня 2021, 14:18
 
фото Економічна правда

НАК "Нафтогаз" отримав за результатами першої половини року збиток у 1,7 мільярда грн.

Про це відомо з фінансової звітності НАКу за пів року.

Так, за рік Нафтогаз збільшив дохід від реалізації у півтора разу до 106,2 млрд грн. Водночас витрати перевищили доходи компанії і становили 104,13 млрд грн (проти 91,9 млрд грн торік).

Таким чином чистий збиток компанії становить 1,65 млрд грн проти 11,54 млрд грн торік за пів року.

Водночас НАК відзвітував і за результатами другого кварталу. Тоді компанія заробила 8 млрд грн проти 14,7 млрд грн збитку торік за ІІ квартал.

Дохід компанії від реалізації становив 36,1 млрд грн за ці три місяці, а витрати – 27,2 млрд грн.

Доповнюється...

Економічна правда

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