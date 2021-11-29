"Нафтогаз" заявив про 2,5 мільярди чистого прибутку за 3 квартал

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НАК "Нафтогаз України" отримала 2,5 млрд грн чистого прибутку за 3 квартал 2021 року.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК.

Там додали, що інформація надана за даними окремої фінансової звітності.

"Результати діяльності компанії за аналогічний період минулого року характеризуються збитками в сумі 1,8 млрд грн", - заявили в НАК.

У "Нафтогазі" зазначили, що консолідована фінансова звітність, яка охоплює групу компаній, які контролює НАК, буде оприлюднена найближчим часом.

"Перевірена аудиторами фінансова звітність за результатами 2021 року буде опублікована у 2022 році у терміни, визначені законодавством", - резюмували у Департаменті з інтегрованих комунікацій.

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Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз" отримав за результатами першої половини року збиток у 1,7 мільярда грн.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Кабінет міністрів у квітні звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Тоді ж уряд призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Згодом кадрові перестановки поширилися на правління та наглядову раду НАКу. Так, уряд 28 вересня призначив чотирьох членів правління НАК "Нафтогаз" до прийняття новим складом наглядової ради рішень щодо правління.

Напередодні цього ЕП з посиланням на власні джерела повідомила, що Кабінет Міністрів 27 вересня звільнив трьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз". Це дозволило уряду набути повноважень наглядової ради і призначити чотирьох нових членів правління.

Перед тим КМУ звільнив двох членів правління НАКу: Теклюка та Перелому.

Конкурс на нових незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" оголосили лише наприкінці жовтня.

Економічна правда