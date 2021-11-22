Труханов попередив про ймовірні віялові відключення електрики в Одесі

Геннадій Труханов ФОТО З САЙТУ МІСЬКРАДИ OMR.GOV.UA

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про можливі віялові відключення електрики в місті.

Про це він сказав під час обговорення у міськраді питання автономності кисневих концентраторів, передає місцеве видання 048.ua.

За словами Труханова, про це його попередили на нараді у обладміністрації.

У зв'язку з можливими віяловими відключеннями електрики міська влада стурбована хворими на COVID-19, які потребують кисневої підтримки.

"Віялові відключення - це не просто відключити холодильник у цьому випадку або посидіти без світла при свічках. Для тих, хто перебуває на кисневому забезпеченні, це питання життя та смерті", - заявив Труханов.

Він доручив директору департаменту охорони здоров'я Левону Нікогосяну звернутися до виробників кисневих концентраторів і дізнатися, чи можливо передбачити наявність у них акумуляторів, щоб апарати могли працювати під час відключення електрики.

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