Шмигаль запевняє, що підстав для віялових відключень немає

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що для віялових відключень підстав немає й уряд їх не передбачає.

Про це він сказав в ефірі "Право на владу" 11 листопада.

Водночас, за його словами, протягом року служби можуть здійснювати регламентні роботи для ремонту ліній електропередач.

"Уряд ухвалив рішення про заборону відключення або не включення під час опалювального сезону тепла й газу для населення й для всіх підприємств. Безперервне постачання газу й тепла забезпечено законодавством і рішеннями уряду", - заявив прем'єр.

Також Шмигаль запевнив, що ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними.

За його словами, всі люди, які потребують субсидій, будуть ними забезпечені.

Він додав, що у "червоних" зонах нормативи для нарахування субсидій українцям збільшені на 50% згідно з постановою Кабміну.

Також Шмигаль заявив, що в Україні наявна достатня кількість енергоресурсів для стабільного проходження опалювального сезону.

"Атомна енергетика сьогодні формує базу, яка забезпечить стабільне проходження опалювального сезону. Наразі працює 11 атомних блоків. Наприкінці листопада - на початку грудня виводяться з ремонту ще 3, і увесь опалювальний сезон працюватиме 14 блоків атомних електростанцій з 15 наявних в Україні.

Ніколи стільки блоків в Україні одночасно не працювало", - додав він.

За його словами, на сьогодні у газосховищах України наявні майже 18 млрд кубометрів блакитного палива, а в середньому за опалювальний сезон країна використовує 8 млрд кубометрів.

"У нас газу абсолютно достатньо для опалення. Також у нас є потужна гідрогенерація. Цього року був запущений ще один гідроакумулюючий блок на Дністровській ГЕС, що також посилює потужності української енергосистеми", - сказав також прем'єр.

Нагадуємо:

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки і оборони не може давати розпорядження щодо віялових відключень електроенергії.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не отримував від РНБО жодних доручень щодо розробки графіка віялових відключень електроенергії в Україні.

2 листопада в Україну розпочалося постачання електроенергії з Білорусі в рамках аварійної допомоги.

Аварійна допомога з Білорусі та Словаччини знадобилися через низку аварій на електростанціях ДТЕК Ахметова – Укренерго попросить інспекцію перевірити обладнання компанії.

У холдинґу ДТЕК Ріната Ахметова вважають заяву Укренерго щодо причин запиту аварійної допомоги з Білорусі "політичним тиском".

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Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

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Еокномічна правда