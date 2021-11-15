Зеленський: Держава нікого не залишить без світла і тепла

фото дмитра ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава нікого не залишить без світла і тепла, за його словами, нестачі вугілля не буде.

Про це він розповів у відеозверненні.

"Щодо нашої енергетики - держава нікого не залишить без світла і тепла. Тут теж все просто, попри те, що вс непросто у світі, який переживає енергетичну кризу.

Але наш принцип - переживати менше, працювати більше", - сказав Зеленський.

За його словами, держава підготувала атомну енергетику - за останні тижні запущено 2 додаткові блоки на Рівненській та Запорізькій АЕС.

"Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено у найближчі тижні - до кінця листопада", - додав глава держави.

"Відключення світла можуть лякати тільки тих, у кого відключено логіку і критичне мислення. Проста порада: щоб не чути брехливі казки про відключення світла - відключайте звук на деяких брехливих каналах.

А краще - не дивіться взагалі: це береже і нерви, і електроенергію", - сказав Зеленський.

Він вважає, що держава "успішно долає виклик" щодо нестачі вугілля.

"Нестачі не буде. Крім нашого українського вугілля, буде 7 кораблів Панамакс, які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом", - розповів президент.

Доповнено. Імпортером вугілля виступила компанія ДТЕК Ріната Ахметова, яка зафрахтувала усі 7 кораблів. "Воно допоможе станціям ДТЕК та державній Центренерго підтримати роботу української енергосистеми", - кажуть в компанії.

За словами Зеленського, вугілля, яке доставляють морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця цього року.

"У разі необхідності такі ж наші дії закриють потребу до кінця усього опалювального сезону", - запевнив він.

"Ми не купуємо вугілля у сепаратистів. Деякі телеканали під соусом різних аргументів це активно засуджують, хоча, як на мене, засуджені мають бути саме ті, хто купував його у невизнаних територій у минулі роки.

Ми ж не платимо і не будемо платити тим, хто не визнає нашу незалежність, і робимо перший крок на шляху до повної енергетичної незалежності України", - резюмував Зеленський.

Читайте також: Через дефіцит вугілля зупиняються енергоблоки. Країні готуватись до відключень електрики?

Нагадуємо:

На 15 листопада запаси вугілля на ТЕС скоротилися до 0,38 тисяч тонн, лише дві мають гарантовані запаси згідно ліцензійних умов.

На 10 листопада 10 з 12 українськи теплоелектростанцій не мають мінімальних запасів вугілля, 25 енергоблоків зупинилися через відсутність палива.

Запаси вугілля на складах ТЕС генеруючих компаній опустились нижче 0,5 млн тонн.

Російська Федерація зупинила транзит енергетичного вугілля з Казахстану до України.

Для балансування енергосистеми в зимовий період уряд пропонує вмикати газові енергоблоки ТЕС та ТЕЦ.

Ключовим стабілізуючим чинником цього опалювального сезону буде атомна генерація - у роботі буде 14 блоків із 15, в уряді впевнені, що цей ОЗП пройдуть спокійно.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що для віялових відключень підстав немає й уряд їх не передбачає.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки і оборони не може давати розпорядження щодо віялових відключень електроенергії.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не отримував від РНБО жодних доручень щодо розробки графіка віялових відключень електроенергії в Україні.

Олексій Павлиш, ЕП