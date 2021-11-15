Запаси вугілля на ТЕС впали на 20% за тиждень, лише дві виконують ліцензійні умови

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На 15 листопада запаси вугілля на ТЕС скоротилися до 0,38 тисяч тонн, лише дві мають гарантовані запаси згідно ліцензійних умов.

Про це відомо з даних Міністерства енергетики.

Так, запаси не дотримані на шести ТЕС групи ДТЕК Ріната Ахметова: Курахівській, Ладижинській, Добротвірській, Бурштинській, Запорізькій, Придніпровська. Крім того, не мають гарантованого обсягу три ТЕС державного Центренерго: Зміївська, Трипільська, Вуглегірська та Слов'янська ТЕС Донбасенерго.

Дотримання гарантованих запасів є однією з умов ліцензійної діяльності.

дані міненерго

Також 23 енергоблоки наразі простоюють через відсутність палива.

Нагадуємо:

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Економічна правда