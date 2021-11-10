На 10 з 12 українських ТЕС не дотримані мінімальні запаси вугілля

unsplash

На 10 листопада 10 з 12 українськи теплоелектростанцій не мають мінімальних запасів вугілля, 25 енергоблоків зупинилися через відсутність палива.

Про це йдеться у даних Міністерства енергетики, Укренерго, голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Так, запаси не дотримані на шести ТЕС групи ДТЕК Ріната Ахметова: Курахівській, Ладижинській, Добротвірській, Бурштинській, Запорізькій, Придніпровська. Крім того, не мають гарантованого обсягу три ТЕС державного Центренерго: Зміївська, Трипільська, Вуглегірська та Слов'янська ТЕС Донбасенерго.

міненерго

Герус нагадав, що дотримання гарантованих запасів є однією з умов ліцензійної діяльності, яка має виконуватися безумовно.

Крім того, 25 енергоблоків наразі простоюють через відсутність палива. Найбільше енергоблоків з цієї причини зупинили роботу у державної Зміївської ТЕС, що через дефіцит втратила 7 енергоблоків. Наразі на електростанції працює лише один енергоблок.

Вуглегірська ТЕС зупинила 4 блоки, а Трипільська – 3. Вони теж належать Центренерго.

На аварійних ремонтах також перебувають по два енергоблоки на Курахівській та Бурштинській ТЕС ДТЕК.

укренерго

Нагадуємо:

Запаси вугілля на складах ТЕС генеруючих компаній опустились нижче 0,5 млн тонн.

Російська Федерація зупинила транзит енергетичного вугілля з Казахстану до України.

Для балансування енергосистеми в зимовий період уряд пропонує вмикати газові енергоблоки ТЕС та ТЕЦ.

Ключовим стабілізуючим чинником цього опалювального сезону буде атомна генерація - у роботі буде 14 блоків із 15, в уряді впевнені, що цей ОЗП пройдуть спокійно.

Економічна правда