Мінфін допускає оптимізацію видатків у разі негативного розвитку подій з МВФ

МВФ

В уряді націлені на співпрацю з МВФ в рамках чинної програми, за якою Україна ще може отримати 2,9 млрд дол, за негативного розвитку подій будуть реагувати, заразом і шляхом оптимізації видатків.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю Forbes Україна.

У квітні голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді може отримати понад 2,7 млрд доларів в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення.

На питання, коли прийдуть ці гроші, Марченко відповів:

"Не маємо інформації про терміни. Коли прийдуть, буде добре".

"Ми націлені на співпрацю з МВФ в рамках чинної програми, за якою Україна ще може отримати $2,9 млрд.

Мінфін готовий до будь-якого розвитку подій, але для нас бажано, щоб МВФ надав фінансування. Під співпрацю з МВФ підвʼязані макрофінансова допомога ЄС і програми Світового банку. За негативного розвитку подій будемо реагувати, заразом і шляхом оптимізації видатків", - підкреслив він.

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Нагадуємо:

Аналітики Bank of America (BofA) вважають, що Україна може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ під час виборчого циклу 2023-2024 років.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково зробить те, що пообіцяла, і може отримати транш від МВФ восени, але у разі його відсутності глобальної проблеми не буде.

Президент Володимир Зеленський вважає, що несправедливо з боку МВФ прив’язувати ті чи інші "маяки" до тих чи інших траншів, за його словами, "не можна торгувати реформами за гроші".

Президент Володимир Зеленський у контексті співпраці України з МВФ заявив, що несправедливо висувати до України такі ж вимоги, як до інших держав, оскільки Україна восьмий рік перебуває у стані війни і змушена по-іншому обирати пріоритетні сфери для проведення реформ.

Аналітики J.P. Morgan прогнозують, що Україна до кінця 2021 року отримає 3 млрд дол офіційного фінансування та очікують надходження другого траншу кредиту МВФ до вересня цього року.

У Міжнародному валютному фонді кажуть про те, що певний прогрес для завершення першого перегляду програми stand-by є, проте Україні потрібно зробити ще більше до другого перегляду.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що щодо всіх законодавчих питань у рамках переговорів з МВФ Україна "показала поступ і просунулася вперед".

У МВФ кажуть, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.