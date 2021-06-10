Перегляд програми stand-by: МВФ бачить прогрес, очікує більше роботи
У Міжнародному валютному фонді кажуть про те, що певний прогрес для завершення першого перегляду програми stand-by є, проте Україні потрібно зробити ще більше до другого перегляду.
Про це заявив у четвер під час брифінґу у Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє Укрінформ.
"Ми продовжуємо перебувати, я би сказав, у тісній взаємодії з українською владою щодо прогресу в напрямку завершення цього першого огляду (програми МВФ - ред). Це означає, що ми ведемо дискусії про імплементацію політичного курсу та реформ за цією програмою", – зазначив представник Фонду.
Він уточнив, що обговорення ведуться, зокрема, про посилення управління Національним банком; вдосконалення законодавчої та нормативної бази щодо контролю банківської діяльності та зменшення середньострокового бюджетного дефіциту.
Крім того у фокусі залишаються законодавчі зусилля щодо відновлення та зміцнення антикорупційної системи і системи судочинства в Україні.
"Певного прогресу досягнуто, але необхідно зробити ще більше для завершення цього першого огляду", - додав Райс.
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Нагадуємо:
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що щодо всіх законодавчих питань у рамках переговорів з МВФ Україна "показала поступ і просунулася вперед".
У МВФ кажуть, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.
Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.
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