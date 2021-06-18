Україна може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ під час виборчого циклу 2023-2024 років – BofA

Аналітики Bank of America (BofA) вважають, що Україна може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ під час виборчого циклу 2023-2024 років.

Про це йдеться у звіті BofA Global Research, який має агентство "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що аналітики очікують продовження поточної програми МВФ до 2022 року "за умови обмеженого прогресу".

"Проте ми також думаємо, що українська влада може спробувати "вийти" із залежності від фінансування МВФ під час наступного виборчого циклу в другому півріччі 2023 року - першому кварталі 2024-го", - йдеться у звіті.

У звіті йдеться, що українська влада може повернутися до ідеї нової програми після виборів у рамках ширшої співпраці із Заходом, але під час виборчого процесу все ж може вважати за краще не бути зв'язаною умовами МВФ.

На думку аналітиків, це може привести до періоду відсутності активної програми МВФ, хоча якась форма співпраці, ймовірно, збережеться за будь-якого сценарію.

Наступні вибори до Верховної Ради заплановані на жовтень 2023 року, а президентські вибори - на березень 2024 року.

"Отже, 2022 рік - останнє вікно для продовження тісної співпраці з МВФ", - вважають в BofA.

"Ми думаємо, що продовження поточної програми SBA (у рамках механізму stand-by - ред.) ще на рік або близько того є найбільш імовірним сценарієм. Це може дати змогу Україні погасити МВФ принаймні частину з майже 3 млрд дол із термінами погашення у 2021-2022 роках", - йдеться у звіті.

"Здатність України утримуватися від офіційного фінансування, ймовірно, безпосередньо залежатиме від бюджетної консолідації у 2022-2023 роках.

Водночас, як зазначає BofA, гнучкий підхід до податково-бюджетної політики, ймовірно, означатиме необхідність у фінансуванні МВФ навіть під час виборчого циклу. І хоча Україна має виконати низку умов у поточній програмі фонду, аналітики, як і раніше, вважають, що країна зможе пройти першу перевірку й отримати перший транш у липні-вересні цього року", - йдеться у повідомленні.

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