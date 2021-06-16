Президент про МВФ: Не можна торгувати реформами за гроші

Президент Володимир Зеленський вважає, що несправедливо з боку МВФ прив’язувати ті чи інші "маяки" до тих чи інших траншів, за його словами, "не можна торгувати реформами за гроші".

Про це він сказав в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press. Розмова відбулась 14 червня, 16 червня Офіс президента оприлюднив повний текст інтерв'ю.

"Нещодавно я, до речі, чув публічне звернення МВФ, який задоволений перебігом реформ в Україні. Різні ЗМІ дають різну інформацію. Та все ж.

Чесно кажучи, для мене передусім важливо, чи задоволені ми. Є "маяки", яких МВФ очікує від України, зокрема судова реформа, і ще багато питань. Сьогодні транш прив’язаний до таких "маяків". Я ще раз повторю: вважаю, що це несправедливо, коли у нас іде війна, коли ми боремося з олігархатом, коли ми боремося з корупцією й реально це робимо. Проте - це їхнє право", - відповів президент на коментар одного з журналістів, що МВФ не дуже задоволений перебігом реформ в Україні.

Він додав, що, на його думку, несправедливо з боку МВФ "прив’язувати ті чи інші "маяки" до тих чи інших траншів".

"Тому що реформи - для нас. Не можна торгувати реформами за гроші. Ось про що мова", - підкреслив Зеленський.

"Маяки" щодо судової реформи - там питання у Вищій раді правосуддя, ВККС і НАБУ. Ось ті законопроєкти, які на сьогодні передбачені МВФ. Всі три в першому читанні ухвалені. Я очікую подальших кроків від Верховної Ради. Все узгоджено.

Але можуть бути несподіванки, сюрпризи - так у нас трапляється в парламенті. Як було з НАЗК: мені довелося ветувати його (закон. - ред.), тому що хтось щось додав. На жаль, відповідальності в депутатів багатьох партій немає. Я навіть не знаю, навіщо вони це роблять - просто, вибачте, на зло країні. Як то кажуть "а баба-яга - проти". Це ускладнює ситуацію. Проте всі інші речі з точки зору прозорості бюджету, його прогнозованості - все це уряд на сьогодні робить.

Але, вважаю, не можна порівнювати стратегію й тактику поведінки МВФ щодо України з багатьма країнами. Просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна. Тому що витрачаються гроші не на пріоритети з точки зору економіки, а на пріоритет з точки зору безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім усе інше", - додав він.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський у контексті співпраці України з МВФ заявив, що несправедливо висувати до України такі ж вимоги, як до інших держав, оскільки Україна восьмий рік перебуває у стані війни і змушена по-іншому обирати пріоритетні сфери для проведення реформ.

Аналітики J.P. Morgan прогнозують, що Україна до кінця 2021 року отримає 3 млрд дол офіційного фінансування та очікують надходження другого траншу кредиту МВФ до вересня цього року.

У Міжнародному валютному фонді кажуть про те, що певний прогрес для завершення першого перегляду програми stand-by є, проте Україні потрібно зробити ще більше до другого перегляду.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що щодо всіх законодавчих питань у рамках переговорів з МВФ Україна "показала поступ і просунулася вперед".

У МВФ кажуть, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.

Економічна правда