Зеленський про можливу відсутність траншу МВФ: Я не бачу в цьому глобальної проблеми

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково зробить те, що пообіцяла, і може отримати транш від МВФ восени, але у разі його відсутності глобальної проблеми не буде.

Про це він сказав в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press. Розмова відбулася 14 червня, 16 червня Офіс президента оприлюднив повний текст інтерв'ю.

"Для нас це важливо. Це важливо передусім для нашої економічної стабільності та інвестиційного клімату. Тому що завжди до програми МВФ прив’язані інші програми і ставлення інвесторів. Тобто тут питання не тільки грошей, а більше питання ставлення, інвестиційного клімату тощо.

Тому ми обов’язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені чи восени буде транш. Термінами займається уряд", - сказав Зеленський.

На уточнення, що буде без цього траншу, президент відповів: "Ми будемо жити. У нас все є, я вам серйозно кажу. Ми збільшили митні надходження, також податкова працює набагато краще. Ми виведемо всі підприємства зі збиткових у прибуткові. На сьогодні вже розуміємо ці кроки. Тому я не бачу в цьому глобальної проблеми".

"У будь-якому разі треба навчитися жити самостійно. І мені здається, що це правильно в усіх сенсах", - додав він.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що несправедливо з боку МВФ прив’язувати ті чи інші "маяки" до тих чи інших траншів, за його словами, "не можна торгувати реформами за гроші".

Президент Володимир Зеленський у контексті співпраці України з МВФ заявив, що несправедливо висувати до України такі ж вимоги, як до інших держав, оскільки Україна восьмий рік перебуває у стані війни і змушена по-іншому обирати пріоритетні сфери для проведення реформ.

Аналітики J.P. Morgan прогнозують, що Україна до кінця 2021 року отримає 3 млрд дол офіційного фінансування та очікують надходження другого траншу кредиту МВФ до вересня цього року.

У Міжнародному валютному фонді кажуть про те, що певний прогрес для завершення першого перегляду програми stand-by є, проте Україні потрібно зробити ще більше до другого перегляду.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що щодо всіх законодавчих питань у рамках переговорів з МВФ Україна "показала поступ і просунулася вперед".

У МВФ кажуть, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.

Економічна правда