J.P. Morgan очікує, що Україна отримає другий транш кредиту МВФ до вересня

Аналітики J.P. Morgan прогнозують, що Україна до кінця 2021 року отримає 3 млрд дол офіційного фінансування та очікують надходження другого траншу кредиту МВФ до вересня цього року.

Про це йдеться у звіті банку, передає "Інтерфакс-Україна".

Також аналітики прогнозують збільшення міжнародних резервів до 32,5 млрд дол завдяки зумовленому перевищенням припливу валюти над її відтоком, зростанню валютних резервів на 0,6 млрд дол і додемісії СПЗ (спеціальних прав запозичення) на 2,7 млрд дол із боку МВФ.

При цьому, у J.P. Morgan очікують надходження другого траншу кредиту МВФ до вересня цього року.

"Експерти вважають, що президент і уряд країни зацікавлені якнайшвидше виконати всі необхідні умови Фонду, щоб отримати транш до початку осені, коли обговорюватимуть бюджет на 2022 рік.

Водночас вони оцінюють у 20-30% ризик того, що необхідні для траншу закони не будуть ухвалені до літньої перерви і співпраця з МВФ може відновитися лише наприкінці цього року або в наступному", - йдеться у повідомленні.

У звіті йдеться, що прогресу в ухваленні антикорупційного та судового законодавства, необхідного за умовами програми stand by, поки немає, але очікується зміна ситуації до кінця червня.

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Нагадуємо:

У Міжнародному валютному фонді кажуть про те, що певний прогрес для завершення першого перегляду програми stand-by є, проте Україні потрібно зробити ще більше до другого перегляду.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що щодо всіх законодавчих питань у рамках переговорів з МВФ Україна "показала поступ і просунулася вперед".

У МВФ кажуть, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.