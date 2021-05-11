Шмигаль розповів, як просуваються перемовини з МВФ

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що щодо всіх законодавчих питань у рамках переговорів з МВФ Україна "показала поступ і просунулася вперед".

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, як тільки будуть прийняті в другому читанні закони про НАБУ, НАЗК та Вищу раду правосуддя, а також - щодо земельної реформи, "ми виходимо на перемовини щодо тексту меморандуму на продовження співпраці і отримання траншу".

"Ми працюємо з МВФ майже в щотижневому режимі. Під час останнього спілкування пару тижнів тому ключовими питаннями залишались антикорупція, НАБУ, НАЗК і Вища рада правосуддя. Інших питань нема. Інші питання технічні по типу макропоказників на 2022-2023 роки, бюджетна декларація.

Ще було питання реформи СБУ в частині передачі повноважень щодо економічних злочинів в Бюро економічної безпеки. Закон про БЕБ прийнятий, закон про реформу СБУ прийнято в першому читанні", - сказав прем'єр.

"Був ще один момент про розблокування великої приватизації - закон прийнято, велика приватизація розблокована. Закон про НАБУ в тій редакції, яка сьогодні знаходиться в парламенті, повністю задовольняє наших партнерів, будемо його приймати - з фракцією вже говорили. Закон про ВРП - отримали висновки Венеційської комісії, всіх задовольняє, будемо приймати. І закон про НАЗК, про посилення кримінальної відповідальності, також наших партнерів, в тій редакції, яка вже є, задовольняє.

Ще був прийнятий закон щодо земельної реформи, зараз буде на розгляді ще один. Це теж два ключові закони для макрофіну і для МВФ. Тобто щодо всіх законодавчих питань ми показали поступ і просунулися вперед", - додав він.

За словами прем'єра, Кабмін не починав з МВФ перемовини про нову програму.

"У нас поки що триває діюча програма, фактично у нас попереду два транші", - заявив він.

Нагадаємо:

У МВФ заявили, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що до 1 червня парламент ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом в межах виділення траншу Україні.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні бачать прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом та наближаються до порозуміння з Фондом у деяких питаннях.

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