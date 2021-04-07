Всі розділи
Укр / Рус

Україна може додатково отримати від МВФ майже 3 мільярди доларів

Середа, 7 квітня 2021, 11:35
 

Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді може отримати понад 2,7 млрд доларів в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів очільник НБУ Кирило Шевченко.

"Ми сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в межах цієї ініціативи... Минулого разу Фонд робив таку операцію у 2009 році. Це була реакція на кризу. Така ініціатива МВФ для України може стати позитивним фактором", – пояснив він.

За словами голови НБУ, більш точна цифра залежатиме від курсу валют, що входять у кошик СПЗ.

Шевченко зазначив, що мета цієї нової ініціативи, анонсованої МВФ – забезпечити додаткову ліквідність світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів Фонду, а її оголошений загальний обсяг – 650 млрд доларів.

Голова Нацбанку уточнив, що це питання обговорюватимуть на весняних зборах, однак для реалізації цієї ініціативи необхідне затвердження спочатку Виконавчою радою МВФ, а потім Радою керуючих.

Нагадуємо:

МВФ обговорює виділення СПЗ (спеціальних прав запозичення) на суму 650 мільярдів доларів для допомоги відновлення світової економіки внаслідок пандемії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Створення фінансового суду поліпшить ситуацію з платіжною дисципліною – Шевченко 7 квітня 2021, 11:55
У НБУ очікують перелому у динаміці інфляції в серпні-вересні 7 квітня 2021, 11:30
В НБУ розраховують на 2 транші від Міжнародного валютного фонду 7 квітня 2021, 09:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!