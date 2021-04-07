Україна може додатково отримати від МВФ майже 3 мільярди доларів

Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді може отримати понад 2,7 млрд доларів в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів очільник НБУ Кирило Шевченко.

"Ми сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в межах цієї ініціативи... Минулого разу Фонд робив таку операцію у 2009 році. Це була реакція на кризу. Така ініціатива МВФ для України може стати позитивним фактором", – пояснив він.

За словами голови НБУ, більш точна цифра залежатиме від курсу валют, що входять у кошик СПЗ.

Шевченко зазначив, що мета цієї нової ініціативи, анонсованої МВФ – забезпечити додаткову ліквідність світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів Фонду, а її оголошений загальний обсяг – 650 млрд доларів.

Голова Нацбанку уточнив, що це питання обговорюватимуть на весняних зборах, однак для реалізації цієї ініціативи необхідне затвердження спочатку Виконавчою радою МВФ, а потім Радою керуючих.

Нагадуємо:

МВФ обговорює виділення СПЗ (спеціальних прав запозичення) на суму 650 мільярдів доларів для допомоги відновлення світової економіки внаслідок пандемії.