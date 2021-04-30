Готель "Дніпро", де обіцяли кіберспорт, попросив дозвіл відкрити казино

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей відмовила ПАТ "Готель "Дніпро" у видачі дозволу на проведення азартних ігор.

Відповідне рішення Комісія прийняла 27 квітня, передає видання "Наші гроші".

В обґрунтуванні відмови Комісія вказала на неможливість встановити відповідність приміщень готелю до вимог Закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Зокрема, адреси приміщень у заяві для проведення азартних ігор та у свідоцтві про встановлення готелю категорії не відповідають адресі у свідоцтві про право власності та в поверховому плані на будівлю.

Також вказане під гральний заклад приміщення має іншу площу у порівнянні з тією, що вказана в журналі підрахунку площі житлового будинку з нежитловими приміщеннями. Це не дозволило Комісії встановити чи є у готеля "Дніпро" в наявності необхідні 300 квадратних метрів для відкриття зали з гральними автоматами.

Всі ці недоліки готель має можливість виправити і повторно направити заяву для отримання дозволу на проведення азартних ігор.

Нагадуємо:

До державного бюджету 14 вересня надійшли понад 1,111 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро" - переможець аукціону ТОВ "Смартленд" виконав усі умови для отримання права власності цього активу.

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Смартленд" на придбання готелю "Дніпро".

Напередодні Антимонопольний комітет взяв до розгляду другу заяву ТОВ "Смартленд" від 27 серпня про придбання акцій готелю "Дніпро" за результатами приватизації. Перша була повернута заявнику 21 серпня через ненадання заявником всієї необхідної інформації.

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд". "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Після аукціону справжнім покупцем готелю назвав себе бізнесмен та засновник кіберкоманди Navi Олександр Кохановський, який заявив, що створить у готелі центр для кіберспорту. Він відмовився називати публічно хто ще крім нього взяв фінансову участь у придбанні готелю.

Кохановський заявляв, що у готелі не планують запускати гральний бізнес, а інвестори не пов'язані із РФ.

Нещодавно видання "Kyivpost" повідомило з посилання на урядове джерело, що серед покупців "Дніпра" є букмекерська компанія "Parimatch". Кохановський цього не заперечив, але відмовився від коментарів.

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