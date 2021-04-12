Голова НБУ: У нас немає непорозумінь з експертами місії МВФ

У Нацбанку немає непорозумінь з експертами МВФ щодо частини програми stand-by, яка є в межах відповідальності НБУ.

Про це повідомив у Facebook голова НБУ Кирило Шевченко за підсумками онлайн-зустрічі з директором Європейськошо департаменту МВФ Альфредом Каммером.

"У межах діалогу щодо продовження співпраці з МВФ ми обговорили багато питань, у тому числі ту частину програми, яка є в межах відповідальності Національного банку. Хочу це підкреслити, у нас немає непорозумінь з експертами місії. Більше того, у нас спільне бачення результату, якого ми хочемо досягти", - сказав він.

"На зустрічі ми обмінялися думками щодо ініціативи директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої стосовно додаткової алокації СПЗ на суму близько 650 млрд дол, яка спрямована на забезпечення додатковою ліквідністю світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів МВФ.

Зважаючи на розмір квоти України (0,42%), наша держава може отримати близько 2,73 млрд дол, що сприятиме нарощенню ЗВР та покращенню, за нашою попередньою оцінкою, показника композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів із поточного рівня 91% до близько 98%", - додав Шевченко.

Нагадуємо:

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що наразі Нацбанк працює у рамках діючої програми співпраці з МВФ, нова програма ще не обговорюється.

З огляду на тривалий перебіг перемовин з МВФ, Україна може орієнтуватися на два транші, та про обсяги наразі не йдеться, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Мінфіні бачать прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом та наближаються до порозуміння з Фондом у деяких питаннях.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, які кроки потрібно зробити Україні для продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для відновлення співпраці з МВФ Україна має повернутись до своїх зобов'язань перед Фондом.

Наразі неможливо передбачити терміни завершення першого перегляду програми stand by – все залежатиме від прогресу у дискусіях щодо визначених програмою умов та зобов’язань, заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Місія МВФ у найближчі декілька місяців продовжить перемовини з Україною щодо першого перегляду програми stand by, обговорюватимуть реформи та стабільність у фінансовому секторі.

Раніше голова партії "Слуга народу" заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна (6,99 грн) на газ для населення.

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Економічна правда