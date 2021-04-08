Заступник голови НБУ: Нова програма співпраці з МВФ ще не обговорюється

"Це комплексна дискусія, в яку повинен бути залучений не тільки НБУ, але і, безумовно, уряд. Виходити треба з аналізу нашої ліквідності, нашого боргового навантаження. Це ми повинні враховувати, коли будемо обговорювати з МВФ перспективу продовження програми", - сказав заступник голови НБУ.

Проте він наголосив на необхідності поточного співробітництва з МВФ.

"Вважаю, що на даному етапі вкрай важлива підтримка МВФ, тому що успішна робота з МВФ тягне за собою продовження співпраці з іншими міжнародними партнерами.

Ви знаєте, що це і фінансування від Світового банку (близько 700 мільйонів доларів), і макрофінансова допомога ЄС (другий транш в 600 мільйонів євро). З практики я розумію, що цих грошей може не бути, якщо не буде співпраці з МВФ. А що стосується продовження співпраці, то ми ще про це не дискутували, але, безумовно, при напрацюванні нашої позиції і бачення будемо враховувати макроекономічну ситуацію, позицію ліквідності", - додав він.

Нагадуємо:

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

З огляду на тривалий перебіг перемовин з МВФ, Україна може орієнтуватися на два транші, та про обсяги наразі не йдеться, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Мінфіні бачать прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом та наближаються до порозуміння з Фондом у деяких питаннях.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, які кроки потрібно зробити Україні для продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для відновлення співпраці з МВФ Україна має повернутись до своїх зобов'язань перед Фондом.

Наразі неможливо передбачити терміни завершення першого перегляду програми stand by – все залежатиме від прогресу у дискусіях щодо визначених програмою умов та зобов’язань, заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Місія МВФ у найближчі декілька місяців продовжить перемовини з Україною щодо першого перегляду програми stand by, обговорюватимуть реформи та стабільність у фінансовому секторі.

Раніше голова партії "Слуга народу" заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна (6,99 грн) на газ для населення.

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