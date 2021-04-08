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Заступник голови НБУ: Нова програма співпраці з МВФ ще не обговорюється

Четвер, 8 квітня 2021, 14:00
 

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що наразі Нацбанк працює у рамках діючої програми співпраці з МВФ, нова програма ще не обговорюється.

Про це він сказав в інтерв'ю ZN.UA.

"Ми ще не обговорюємо це питання з МВФ, працюємо зараз в рамках діючої програми. Наше завдання - рухатися вперед в її межах", - відповів Гелетій на питання про нову програму з МВФ.

За його словами, потрібна чи не потрібна нова програма,  - це "комплексна дискусія".

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